عبدالقادر المرتضی: ۶ اسیر در حمله هوایی دشمن سعودی به الجوف کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عبدالقادر المرتضی، رئیس کمیته ملی امور اسرای یمن، اعلام کرد که رژیم جنایتکار سعودی شب گذشته زندانی را در شهر «الحزم» واقع در استان الجوف که شماری از اسرا در آن نگهداری میشدند، هدف قرار داد.
رئیس کمیته ملی امور اسرای یمن افزود که این حمله به کشته شدن ۹ تن از اسرای حوادث اخیر منجر شد که بهزودی اسامی آنها منتشر خواهد شد.
از سوی دیگر مرکز حقوق بشری «عینالإنسانیة» در بیانیهای، حمله عربستان سعودی به زندان شهر «الحزم» در استان الجوف یمن را که به کشته شدن ۹ اسیر منجر شد، بهشدت محکوم کرد.
این مرکز حقوق بشری تأکید کرد که هدف قرار دادن اماکن بازداشت و افرادی که از آزادی خود محروم شدهاند، نقض بسیار خطرناک قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی محسوب میشود.
بر اساس این بیانیه، حمله به زندانیان و اماکن نگهداری آنها، فارغ از هر توجیهی، نقض آشکار کنوانسیونهای بینالمللی است و عاملان آن باید پاسخگو باشند.
این مرکز حقوق بشری بیان کرد: هدف قرار دادن اسیران از سوی دشمن سعودی به ویژه که این اسیران قبلاً در صفوف دشمن سعودی جنگیده بودند، سوالات جدی و خطیری را مطرح میکند و تحقیقات مستقلی را در مورد شرایط این هدف قرار دادن ضروری میسازد.
مرکز «عینالإنسانیة للحقوق والتنمیة» نهادی حقوق بشری است که در زمینه پیگیری نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در یمن فعالیت میکند و گزارشهای متعددی درباره جنایات عربستان سعودی و متحدانش در این کشور منتشر کرده است.
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