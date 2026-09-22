به گزارش خبرنگار مهر، امیرسعید جلیلیان ظهر سه‌شنبه در نشست شورای اداری شهرستان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید، گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه شهری ارائه کرد و بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی تأکید داشت.

وی با اشاره به آماده‌سازی مدارس برای بازگشایی اظهار کرد: مجموعه آموزش‌وپرورش در فصل تابستان برای فراهم کردن شرایط مناسب حضور دانش‌آموزان تلاش زیادی انجام داد و شهرداری نیز در این مسیر، شست‌وشوی معابر، رنگ‌آمیزی ورودی مدارس، نصب علائم و تصاویر مرتبط با آغاز سال تحصیلی و سایر خدمات مورد نیاز را اجرا کرد.

شهردار اسلام‌آبادغرب افزود: با حمایت شورای شهر، ماشین‌آلات مورد نیاز بدون وقفه در اختیار واحدهای اجرایی قرار گرفت و خدمات لازم در بسیاری از مدارس انجام شد تا فضای شهری همزمان با آغاز مهرماه، شاداب و آماده حضور دانش‌آموزان باشد.

جلیلیان با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس تصریح کرد: شهرداری در زمینه فضاسازی شهری این مناسبت نیز در کنار سپاه و فرمانداری قرار دارد و با توجه به جایگاه دفاع مقدس در هویت ملی، نصب و تقویت نمادها و المان‌های مرتبط با این ایام در سطح شهر مورد توجه قرار گرفته است.

وی در ادامه به احتمال بارش‌های شدید و ضرورت اقدامات پیشگیرانه اشاره کرد و گفت: پس از صدور هشدارهای هواشناسی، پاکسازی نهرها، مسیرهای عبور آب و معابر شهری آغاز شده و بخشی از تجهیزات مورد نیاز نیز از طریق اجاره تأمین شده است.

شهردار اسلام‌آبادغرب خاطرنشان کرد: نیروهای واحد عمران و خدمات شهری به‌صورت مستمر در حال انجام اقدامات لازم هستند و در این زمینه، همکاری دستگاه‌هایی از جمله آب منطقه‌ای و راه‌وشهرسازی نیز در دستور کار قرار دارد.

جلیلیان یکی از مشکلات شهری را تردد و تخلیه نخاله توسط خودروهای سنگین دانست و اظهار کرد: برخی خودروهای سنگین بدون پلاک یا با پلاک مخدوش، نخاله‌های ساختمانی را در ورودی‌های شهر، میادین و حتی فضاهای سبز تخلیه می‌کنند که علاوه بر آسیب به منظر شهری، می‌تواند مسیر عبور آب را مسدود کرده و هنگام بارندگی خطرآفرین شود.

وی افزود: شهرداری برای برخورد مستقیم با این خودروها ابزار قانونی لازم را در اختیار ندارد و انتظار می‌رود نیروی انتظامی و پلیس راهور در این زمینه نظارت جدی‌تری داشته باشند.

شهردار اسلام‌آبادغرب با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای جمع‌آوری سگ‌های ولگرد نیز گفت: طی ماه‌های گذشته بیش از ۲۰۰ قلاده سگ جمع‌آوری شده، اما استمرار تخلیه نخاله و تردد خودروهای سنگین همچنان از مشکلات موجود در سطح شهر است و رفع آن به همکاری دستگاه‌های انتظامی نیاز دارد.

جلیلیان در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات فرهنگی شهرداری پرداخت و تصریح کرد: بیلبوردهای ویژه آغاز سال تحصیلی در سطح شهر نصب شده و در صورت نیاز، ظرفیت این فضاها برای ایجاد شور و نشاط بیشتر در روزهای ابتدایی مهر افزایش خواهد یافت.

وی در پایان با اشاره به محدودیت‌های مالی شهرداری گفت: پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و کارگران در اولویت قرار دارد، اما با وجود محدودیت‌های موجود، شهرداری تلاش می‌کند در حد توان خود برای آماده‌سازی مدارس، بهبود شرایط شهر و ارائه خدمات به مردم اقدامات لازم را انجام دهد.