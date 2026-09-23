ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به واسطه حاکمیت جریانات جنوبی، تا روز پنجشنبه جو استان پایدار خواهد بود و طی این مدت آسمان گلستان صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از امروز تا پنجشنبه دمای هوا به تدریج افزایش می‌یابد و روز پنجشنبه به عنوان گرم‌ترین روز هفته، بیشینه دمای هوا در سطح استان بین ۳۵ تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.

کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: از اواخر وقت پنجشنبه و بامداد جمعه، با تغییر جهت جریانات و نفوذ جریانات مرطوب شمالی، وزش باد نسبتاً شدید و در برخی مناطق وزش باد شدید، به‌ویژه در نواحی ساحلی و غربی استان، مورد انتظار است.

معقولی بیان کرد: همزمان با تغییر شرایط جوی، افزایش ابر در روز جمعه پیش‌بینی می‌شود و از جمعه شب نیز بارش‌های پراکنده در نقاط مختلف استان آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به روند دمایی روزهای آینده گفت: از روز جمعه دمای هوا روند کاهشی پیدا می‌کند و شرایط ناپایدار جوی که از این روز آغاز می‌شود تا اواسط هفته آینده تداوم خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی گلستان افزود: در اوایل هفته آینده آسمان استان غالباً نیمه‌ابری خواهد بود و بارش‌های پراکنده نیز طی این مدت ادامه خواهد داشت.