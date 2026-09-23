به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله محمدخانی در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید که صبح چهارشنبه در دبیرستان دخترانه شاهد بهشتیان قزوین برگزار شد، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: یاد و خاطره امام راحل، شهدای هشت سال دفاع مقدس و به‌ویژه شهدای فرهنگی و دانش‌آموز را گرامی می‌داریم و امنیت امروز کشور را مرهون خون شهدا، دلاورمردی‌های رزمندگان و ایثارگری‌های آزادگان می‌دانیم.

وی افزود: روز اول مهر برای معلمان و دانش‌آموزان روزی متفاوت است و از امروز بار دیگر صدای دانش‌آموزان در مدارس طنین‌انداز می‌شود؛ چراکه بازگشایی مدارس تنها آغاز یک سال تحصیلی نیست، بلکه شروع مسیری تازه برای ساختن آینده ایران اسلامی است.

سرپرست اداره‌کل آموزش و پرورش استان قزوین ادامه داد: بخش مهمی از آینده کشور در همین کلاس‌های درس رقم می‌خورد و دانش‌آموزان بهترین و مهم‌ترین سرمایه‌های کشور هستند. هر یک از دانش‌آموزان استعدادها، توانایی‌ها و رویاهایی دارند که می‌تواند در ساخت آینده ایران اسلامی اثرگذار باشد.

محمدخانی با تأکید بر ضرورت تلاش دانش‌آموزان برای ساخت آینده خود و کشور گفت: دانش‌آموزان باید خوب درس بخوانند و برای ایفای نقش مؤثر و خدمت به کشور آماده شوند.

معلم؛ هویت‌ساز و امیدآفرین

وی با اشاره به جایگاه معلمان در نظام تعلیم و تربیت بیان کرد: آغاز سال تحصیلی فرصت مناسبی برای قدردانی از تلاش معلمان است؛ معلم تنها انتقال‌دهنده دانش و تجربه نیست، بلکه هویت‌ساز، امیدآفرین و راهنمای نسل آینده است.

محمدخانی خاطرنشان کرد: اثری که یک معلم در ذهن و رفتار دانش‌آموز ایجاد می‌کند، ممکن است سال‌ها باقی بماند. شاید دانش‌آموز بعد از چند سال یک فرمول ریاضی را فراموش کند، اما مهربانی و اعتمادبه‌نفسی که معلم در ذهن او ایجاد کرده است، هیچ‌گاه فراموش نخواهد شد.

سرپرست اداره‌کل آموزش و پرورش استان قزوین از تلاش معلمان، مدیران و عوامل اجرایی مدارس در اجرای پروژه مهر نیز قدردانی کرد و گفت: همکاران ما در نواحی و مناطق ۱۴گانه استان طی یک فرآیند تقریباً پنج‌ماهه تلاش کردند تا شرایط برای بازگشایی مطلوب مدارس فراهم شود.

همه دستگاه‌ها باید در کنار آموزش و پرورش باشند

وی با تأکید بر اینکه رشد و تعالی آموزش و پرورش وظیفه یک دستگاه به تنهایی نیست، تصریح کرد: همه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای اجتماعی و خانواده‌ها باید در کنار آموزش و پرورش قرار گیرند تا آموزش، تربیت، سلامت و نشاط دانش‌آموزان به شکل مطلوب محقق شود.

محمدخانی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به همکاری و هم‌افزایی در استان نیاز داریم تا بتوانیم مدارس را آن‌طور که در شأن دانش‌آموزان است، آماده کنیم و محیطی سالم و بانشاط برای آنان فراهم آوریم.

وی خانواده و مدرسه را دو بال تربیتی دانش‌آموزان دانست و گفت: اگر هر یک از این دو مجموعه وظیفه خود را به خوبی انجام ندهد، آموزش و تربیتی که به دنبال آن هستیم محقق نخواهد شد، اما همراهی خانواده و مدرسه می‌تواند مسیر پیشرفت دانش‌آموز را هموارتر کند.

سرپرست اداره‌کل آموزش و پرورش استان قزوین در پایان ابراز امیدواری کرد: سال تحصیلی جدید با مهر، نشاط، امید به آینده، احترام به معلم و تلاش برای آموختن همراه باشد و برای دانش‌آموزان سالی موفق و پربرکت رقم بخورد.

محمدخانی همچنین گفت: سال تحصیلی جدید در استان قزوین با حضور ۲۴۵ هزار دانش‌آموز در یک‌هزار و ۹۶۳ مدرسه و با مشارکت ۱۷ هزار و ۶۷۷ معلم آغاز شده است.

