محمد قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از کشف محموله‌ای از داروهای قاچاق دامپزشکی در جریان بازرسی از مراکز عرضه دارو در این شهرستان خبر داد.

وی با اشاره به جزئیات این بازرسی، اظهار کرد: در جریان بررسی یکی از داروخانه‌های دامپزشکی، ۷ قلم داروی قاچاق به تعداد ۳۲ ویال از داخل خودروی متعلق به این داروخانه کشف شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان اسلام‌آبادغرب افزود: این اقلام پس از کشف، با حکم دادستان شهرستان ضبط شد و برای داروخانه متخلف نیز پرونده قضایی تشکیل شده است.

قاسمی با تأکید بر ضرورت ساماندهی فرآیند عرضه داروهای دامپزشکی، تصریح کرد: نظارت بر مراحل تهیه، نگهداری و توزیع این فرآورده‌ها با هدف صیانت از سلامت دام و جلوگیری از مصرف داروهای غیرمجاز و قاچاق انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: کنترل مراکز عرضه داروهای دامپزشکی در شهرستان به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد و با موارد تخلف، مطابق مقررات و ضوابط قانونی برخورد و موضوع برای رسیدگی پیگیری خواهد شد.

قاسمی ادامه داد: استمرار بازرسی‌ها از مراکز عرضه، با هدف کنترل نحوه فعالیت این مراکز و جلوگیری از ورود و عرضه فرآورده‌های غیرمجاز انجام می‌شود.