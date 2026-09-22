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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۵۲

تبیین نقش شهدا در عزتمندی امروز ایران اسلامی

تبیین نقش شهدا در عزتمندی امروز ایران اسلامی

گرمسار- امام جمعه گرمسار با بیان اینکه تبیین نقش شهدا در عزتمندی امروز ایران اسلامی ضروری است، گفت: هفته دفاع مقدس بهترین فرصت برای این منظور است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علیرضا آرامی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در گرمسار اعلام کرد: شهدا زنده‌اند و حضورشان در جامعه ملموس است.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم درباره حیات ابدی شهدا اظهار داشت: حضور در گلزار شهدا و تجدید میثاق با آرمان‌های آنان، سنتی بسیار ارزشمند است؛ باید بدانیم که شهدا تنها چند سنگ مزار نیستند، بلکه زنده‌اند و در جمع ما حضور دارند و ناظر بر اعمال و رفتار ما هستند.

امام جمعه گرمسار با تأکید بر اینکه خوشبحال کسانی که در روز قیامت و در پیشگاه شهدا پاسخ قانع‌کننده‌ای دارند، تصریح کرد: پاسخ به خون شهدا این است که در برابر مشکلات ایستادگی کنیم.

آرامی داده داد: امروز باید جهاد تبیین را سرلوحه کار خود قرار دهیم، و با تمام وجود پای آرمان‌های انقلاب اسلامی، ولایت فقیه، حجاب و ارزش‌های تصریح شده در وصیت‌نامه شهدا بایستیم و نسبت به مسائل کشور بی‌تفاوت نباشیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کسانی که در مسیر ارزش‌ها تلاش کرده و در شب‌های اقتدار و عرصه‌های حساس انقلاب در میدان حضور داشته‌اند، بی‌شک مشمول دعای خیر شهدا خواهند بود. امیدواریم خداوند توفیق دهد تا در مسیر شهدا گام برداریم و عاقبت همه ما به شهادت ختم شود.

کد مطلب 6955345

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