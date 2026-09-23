به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مالمیر عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در روز گذشته در سانحهای در روستای «کهنوش» از توابع شهرستان تویسرکان مردی ۶۴ ساله هنگام گردوتکانی از درخت سقوط کرد و علیرغم انتقال به مرکز درمانی و تلاش کادر پزشکی به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.
وی افزود: در حادثهای مشابه در شهرستان اسدآباد نیز یک کارگر ساختمانی حین کار در یک ساختمان نیمهکاره از طبقه هفتم به پایین سقوط کرد که متاسفانه این فرد نیز پس از انتقال به بیمارستان و با وجود اقدامات درمانی جان باخت.
مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان با اشاره به آغاز فصل برداشت گردو در مناطقی همچون تویسرکان، نهاوند و ملایر تصریح کرد: با توجه به ارتفاع بالای درختان گردو در استان از تمامی باغداران و کشاورزان تقاضا داریم هنگام برداشت محصول حتما اصول و تجهیزات ایمنی را رعایت کنند تا از بروز حوادث ناگوار و جبرانناپذیر جلوگیری شود.
مالمیر همچنین با تاکید بر ایمنی در کارگاههای عمرانی افزود: کارفرمایان و پیمانکاران پروژههای ساختمانی موظف به فراهمکردن تجهیزات حفاظت فردی و نظارت مستمر بر رعایت ایمنی کار در ارتفاع از سوی کارگران هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح آمار جانباختگان این حوزه پرداخت و گفت: در ۵ ماهه نخست سال جاری ۲۳ نفر بر اثر سقوط از ارتفاع در استان همدان جان خود را از دست دادهاند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان یادآور شد: این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۳۲ نفر ثبت شده بود که مقایسه آن نشاندهنده کاهش ۲۸.۱۲ درصدی تلفات ناشی از سقوط از ارتفاع در استان است.
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