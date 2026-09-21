منصور فیروزبخت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحلیل آماری حوادث ناشی از کار در استان اصفهان، اظهار کرد: بررسی پرونده‌های ارجاعی به ادارات پزشکی قانونی استان در پنج ماهه نخست سال جاری، تصویری هشداردهنده از وضعیت ایمنی در کارگاه‌ها و پروژه‌های عمرانی را به نمایش می‌گذارد.

فوت ۷۱ کارگر در ۵ ماه؛ تمامی قربانیان مرد بودند

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با اعلام آمار تکان‌دهنده تلفات گفت: در پنج ماهه نخست امسال، ۷۱ نفر بر اثر حوادث حین کار جان خود را از دست داده‌اند که بررسی‌ها نشان می‌دهد تمامی این افراد مرد بوده‌اند. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، جهشی ۵۷ درصدی را نشان می‌دهد که زنگ خطری جدی برای متولیان حوزه کار و ایمنی محسوب می‌شود.

وی افزود: اگرچه در سوی دیگر این آمار، شاهد کاهش ۲.۴ درصدی تعداد مصدومان حوادث کار هستیم، اما این کاهش اندک در برابر افزایش چشمگیر شمار متوفیان، به هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست و نشان می‌دهد که حوادث رخ داده، شدت و وخامت بسیار بیشتری نسبت به سال گذشته داشته‌اند.

سقوط از ارتفاع عامل اصلی مرگ‌ومیر کارگران

فیروزبخت با تشریح علل وقوع این حوادث مرگبار تصریح کرد: بر اساس معاینات و مستندات پزشکی، سقوط از بلندی و اصابت جسم سخت، همچنان به عنوان عامل اصلی و قاتل شماره یک کارگران در محیط‌های کاری، به‌ویژه در پروژه‌های ساختمانی شناخته می‌شود. همچنین برق‌گرفتگی و سوختگی نیز در رتبه‌های بعدی عوامل وقوع حوادث منجر به فوت و جرح قرار دارند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان در خصوص آمار مصدومان نیز بیان کرد: در این بازه زمانی، ۹۴۷ نفر به دلیل حوادث کار به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند که از این تعداد، ۸۷۴ نفر مرد و ۷۳ نفر زن بوده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه ایمنی باید اولویت نخست هر کارفرما باشد، خطاب به پیمانکاران، کارفرمایان و شاغلان در کارگاه‌های ساختمانی و صنعتی گفت: آمار ۵۷ درصدی فوت‌شدگان، نشان‌دهنده نقص در رعایت پروتکل‌های حفاظتی و عدم استفاده از تجهیزات استاندارد است. سهل‌انگاری در استفاده از داربست‌های ایمن، عدم رعایت حریم شبکه‌های برق و بی‌توجهی به وسایل حفاظت فردی، هزینه‌های انسانی و اجتماعی جبران‌ناپذیری را به جامعه تحمیل کرده است.

فیروزبخت در پایان خاطرنشان کرد: پزشکی قانونی به عنوان بازوی کارشناسی دستگاه قضا، تمامی حوادث را با دقت زیر ذره‌بین دارد و انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی نظارت بر ساخت‌وساز و بازرسی کار، با رویکردی سخت‌گیرانه‌تر و جدی‌تر نسبت به نظارت بر کارگاه‌ها اقدام کنند تا در ماه‌های پیش‌رو، شاهد کاهش تلفات و صیانت از جان کارگران باشیم.