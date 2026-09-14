کشف بیش از ۲۴ میلیارد ارز قاچاق در مرز تایباد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجید شجاع ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مرزبانان مستقر در پست کنترل و مراقبت مرزی گروهان هفده شهریور طی دو هفته گذشته موفق شدند، در چندین عملیات مقدار قابل توجهی پول نقد قاچاق را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی افزود: مرزبانان حین کنترل خودروهای سواری و مسافری در لاین خروج از کشور در بازرسی از مسافرین موفق شدند، مبلغ ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال را از ۱۹ نفر تبعه افغان کشف کنند، که متهمین و ارز مکشوفه تحویل مراجع ذی الصلاح شدند.

وی بیان کرد: مرزبانان هنگ مرزی تایباد برای جلوگیری از ورود و خروج قاچاق عزم جدی دارند و به منظور برخورد قاطع با هرگونه ناامنی ، اقدامات گسترده ای انجام داده و بر نوار مرزی به طور کامل اشرافیت دارند.