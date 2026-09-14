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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۷

کشف بیش از ۲۴ میلیارد ارز قاچاق در مرز تایباد

کشف بیش از ۲۴ میلیارد ارز قاچاق در مرز تایباد

مشهد- فرمانده مرزبانی خراسان رضوی از کشف بیش از ۲۴ میلیارد ارز قاچاق با هوشیاری مرزبانان هنگ مرزی تایباد خبرداد. 

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجید شجاع ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مرزبانان مستقر در پست کنترل و مراقبت مرزی گروهان هفده شهریور طی دو هفته گذشته موفق شدند، در چندین عملیات مقدار قابل توجهی پول نقد قاچاق را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی افزود: مرزبانان حین کنترل خودروهای سواری و مسافری در لاین خروج از کشور در بازرسی از مسافرین موفق شدند، مبلغ ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال را از ۱۹ نفر تبعه افغان کشف کنند، که متهمین و ارز مکشوفه تحویل مراجع ذی الصلاح شدند.

وی بیان کرد: مرزبانان هنگ مرزی تایباد برای جلوگیری از ورود و خروج قاچاق عزم جدی دارند و به منظور برخورد قاطع با هرگونه ناامنی ، اقدامات گسترده ای انجام داده و بر نوار مرزی به طور کامل اشرافیت دارند.

کد مطلب 6946903

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