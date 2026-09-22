عراقچی با وزیر امور خارجه قطر در نیویورک دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی در نخستین روز حضور در نیویورک و در حاشیه هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل در حال انجام دیدارهای دو جانبه است.

او امروز سه شنبه با «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر دیدار و گفت وگو کرد.

رهبران و نمایندگان ۱۹۳ عضو سازمان ملل متحد از روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ (۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶) تا دوشنبه ششم مهرماه (۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ ) در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر این سازمان در نیویورک گردهم می‌آیند تا درباره مهم‌ترین تحولات بین‌المللی گفت و گو کنند.

مسعود پزشکیان نیز امروز سه شنبه، به منظور شرکت و سخنرانی در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با بدرقه رسمی محمدرضا عارف معاون اول، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قمی معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری و جمعی از اعضای کابینه، عازم نیویورک شد.