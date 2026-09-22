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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۳۶

عراقچی با وزیر امور خارجه قطر در نیویورک دیدار کرد

عراقچی با وزیر امور خارجه قطر در نیویورک دیدار کرد

وزیر امور خارجه ایران با «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی در نخستین روز حضور در نیویورک و در حاشیه هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل در حال انجام دیدارهای دو جانبه است.

او امروز سه شنبه با «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر دیدار و گفت وگو کرد.

رهبران و نمایندگان ۱۹۳ عضو سازمان ملل متحد از روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ (۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶) تا دوشنبه ششم مهرماه (۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ ) در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر این سازمان در نیویورک گردهم می‌آیند تا درباره مهم‌ترین تحولات بین‌المللی گفت و گو کنند.

مسعود پزشکیان نیز امروز سه شنبه، به منظور شرکت و سخنرانی در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با بدرقه رسمی محمدرضا عارف معاون اول، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قمی معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری و جمعی از اعضای کابینه، عازم نیویورک شد.

کد مطلب 6955426
هادی رضایی

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