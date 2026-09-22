به گزارش خبرنگار مهر، سرهنک علی اکبر اکبری شامگاه سهشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته دفاع مقدس، با قدردانی از فعالیت خبرنگاران در عرصه جهاد تبیین و اطلاعرسانی، گفت: رسانهها همواره پای کار نظام و انقلاب بودهاند و یکی از وظایف مهم آنان، روایت درست ایثار و ازخودگذشتگی شهدا، جانبازان و رزمندگان برای مردم ایران و افکار عمومی دنیاست.
سرهنگ اکبری، با اشاره به شعار امسال هفته دفاع مقدس با عنوان "لبیک یا خامنهای" اظهار کرد: ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سپاه شهرستان تشکیل شده و برنامههای متعددی در سطح شهرستان نور اجرا خواهد شد.
سرهنگ اکبری با اشاره به آغاز جنگ تحمیلی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: دشمن تصور میکرد ایران به دلیل شرایط پس از انقلاب، تضعیف ساختار نظامی و تازهتأسیس بودن سپاه، توان مقاومت در برابر یک تهاجم گسترده را ندارد، اما معادلات جنگ در همان سالهای نخست تغییر کرد و مردم و رزمندگان ایران مقاومتی گسترده از خود نشان دادند.
فرمانده سپاه ناحیه نور ادامه داد: مقاومت تنها مختص رزمندگان نبود، بلکه همه مردم ایران در این دفاع نقش داشتند و این ایستادگی هشت سال ادامه یافت تا دشمن به مرزهای بینالمللی بازگردانده شد.
وی با بیان اینکه بخشی از این ایثار و مقاومت بهدرستی برای نسلهای جدید روایت نشده است، تأکید کرد: در این برهه یکی از وظایف مهم رسانههاست که واقعیتهای دفاع مقدس و ازخودگذشتگی شهدا، جانبازان و رزمندگان را بهدرستی برای جامعه بازگو کنند.
اکبری همچنین با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: دشمن با تمام توان وارد میدان شد و علاوه بر حملات نظامی، عملیات سایبری گستردهای را نیز دنبال کرد؛ اما مقاومت مردم، فرماندهان و مجاهدت نیروهای مسلح موجب شد نقشههای دشمن با شکست مواجه شود.
وی افزود: در این جنگ، مجموعهای از ظرفیتهای امنیتی و اطلاعاتی دشمن در برابر نیروهای ایرانی قرار گرفت، اما آنچه در نهایت به کمک کشور آمد، مقاومت مردم و مجاهدت نیروهای مسلح بود.
فرمانده سپاه ناحیه نور با تأکید بر اهمیت شناخت نقشههای دشمن، اظهار کرد: امروز جنگ اقتصادی و تلاش برای ایجاد نارضایتی و افزایش فشار بر مردم نیز ادامه دارد و دشمن تلاش میکند با ایجاد آشوب و ناامنی، زمینه را برای مراحل بعدی فراهم کند.
سرهنگ اکبری حضور مردم در میدان را از عوامل مهم مقابله با توطئههای دشمن دانست و گفت: حضور پررنگ مردم در میدانها و محلات، از مهمترین مؤلفههای مقابله با برنامههای دشمن و از تاکیدات مهمی مقام معظم رهبری است.
فرمانده سپاه ناحیه نور در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح برنامههای هفته دفاع مقدس گفت: بیش از ۶۰۰ برنامه توسط ستاد سپاه، حوزههای مقاومت، پایگاههای بسیج محلات و بسیج اقشار در سطح شهرستان اجرا خواهد شد.
وی دیدار با خانوادههای شهدا، رزمندگان، ایثارگران و جانبازان، اجرای طرح شهید آبروی محله، تجلیل از ۱۴۰ نفر از ایثارگران، افتتاح دو خانه محروم در محله کرامت ایزدشهر در گلستان ۵، برگزاری مسابقات ورزشی، توزیع یک هزار بسته لوازمالتحریر، اکران ۱۲ فیلم دفاع مقدس در مساجد و محلات، پیادهروی خانوادگی، نشستهای تبیینی با موضوع سبک زندگی و آسیبهای اجتماعی و غبارروبی گلزارهای شهدا را از جمله این برنامهها عنوان کرد.
این مسئول خاطرنشان کرد: تلاش شده است برنامههای هفته دفاع مقدس با کیفیت مناسب و با هدف معرفی و دیدهشدن بیشتر رشادتهای رزمندگان، ایثارگران و خانوادههای شهدا در سطح شهرستان برگزار شود.
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