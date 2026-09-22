به گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدی مهر، بعد از ظهر سه شنبه در نشست مشترک ستاد مدیریت بحران و شورای اداری بخش کهریزک، با تأکید بر مسئولیت ذاتی دستگاهها در پیشگیری و مدیریت حوادث اظهار کرد: هر دستگاه باید مخاطرات حوزه مأموریتی خود را بهدقت شناسایی و بدون انتظار برای وقوع بحران، اقدامات پیشگیرانه و تکالیف قانونی خود را اجرا کند.
وی افزود: نیازهای اعتباری و تجهیزاتی دستگاهها باید بهصورت دقیق احصا و از طریق دستگاههای متبوع پیگیری شود تا کمبود امکانات، مانع آمادگی و پاسخگویی مؤثر در شرایط اضطراری نشود.
رئیس مرکز مدیریت بحران استان تهران، ایمنسازی و اصلاح جادههای مواصلاتی، افزایش ایستگاههای آتشنشانی، تأمین تجهیزات مورد نیاز آتشنشانان و تکمیل ناوگان آمبولانس اورژانس را از اولویتهای فوری منطقه دانست و خواستار تدوین برنامه اجرایی و زمانبندیشده برای رفع این کمبودها شد.
براساس مصوبات جلسه، دستگاههای مستقر در بخش کهریزک موظف شدند اقدامات ضروری حوزه مأموریتی خود را آغاز و اعتبارات مورد نیاز را از مراجع مربوط پیگیری کنند؛ روند اجرای این مصوبات نیز از سوی مدیریت بحران استان رصد خواهد شد.
یزدیمهر در پایان با اشاره به تمرکز زیرساختها و مراکز مهم در جنوب شهرستان ری، از جمله فرودگاه بینالمللی امام خمینی(ره)، شهرک صنعتی شمسآباد و لکههای صنعتی حسنآباد و فشافویه، بر رصد مستمر پیشبینیهای هواشناسی و آمادگی دستگاهها برای مواجهه با پیامدهای احتمالی پدیده النینو تأکید کرد.
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