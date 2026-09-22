به گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی شامگاه سهشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای پویش ملی «ارمغان مهر» در آذربایجان شرقی اظهار کرد: این پویش با هدف حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار و کمک به تأمین لوازم مورد نیاز آنان برای آغاز سال تحصیلی در استان اجرا شده است.
وی افزود: این پویش از ۱۵ شهریورماه با مشارکت خیران، نیکوکاران و داوطلبان جمعیت هلالاحمر در آذربایجان شرقی آغاز شده و تا ۱۰ مهرماه ادامه خواهد داشت.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجان شرقی ادامه داد: از زمان آغاز پویش تا ۳۱ شهریورماه، ۲۷۵۴ بسته تحصیلی به ارزش ۴۸ میلیارد ریال جمعآوری و میان دانشآموزان مناطق کمبرخوردار استان توزیع شده است.
جودی با اشاره به نقش مشارکتهای مردمی در تأمین نیازهای تحصیلی دانشآموزان گفت: خیران و نیکوکاران میتوانند با مشارکت در این پویش، بخشی از هزینههای تهیه لوازم تحصیلی دانشآموزان نیازمند را تأمین کنند.
وی خاطرنشان کرد: پویش ملی «ارمغان مهر» با هدف حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار در سراسر کشور اجرا میشود و جمعیت هلالاحمر آذربایجان شرقی نیز تلاش دارد با جلب مشارکت بیشتر مردم و خیران، زمینه حمایت از دانشآموزان نیازمند استان را فراهم کند.
پویش «ارمغان مهر» تا ۱۰ مهرماه ادامه دارد و کمکهای مردمی در این چارچوب برای تأمین اقلام مورد نیاز دانشآموزان مناطق کمبرخوردار اختصاص خواهد یافت.
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