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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۳۷

توزیع ۲ هزار و ۷۵۴ بسته تحصیلی در مناطق کم‌برخوردار آذربایجان شرقی

توزیع ۲ هزار و ۷۵۴ بسته تحصیلی در مناطق کم‌برخوردار آذربایجان شرقی

تبریز- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان شرقی از جمع‌آوری و توزیع ۲ هزار ۷۵۴ بسته تحصیلی به ارزش ۴۸ میلیارد ریال در مناطق کم‌برخوردار استان از ابتدای اجرای پویش ملی «ارمغان مهر» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی شامگاه سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای پویش ملی «ارمغان مهر» در آذربایجان شرقی اظهار کرد: این پویش با هدف حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار و کمک به تأمین لوازم مورد نیاز آنان برای آغاز سال تحصیلی در استان اجرا شده است.

وی افزود: این پویش از ۱۵ شهریورماه با مشارکت خیران، نیکوکاران و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر در آذربایجان شرقی آغاز شده و تا ۱۰ مهرماه ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان شرقی ادامه داد: از زمان آغاز پویش تا ۳۱ شهریورماه، ۲۷۵۴ بسته تحصیلی به ارزش ۴۸ میلیارد ریال جمع‌آوری و میان دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار استان توزیع شده است.

جودی با اشاره به نقش مشارکت‌های مردمی در تأمین نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان گفت: خیران و نیکوکاران می‌توانند با مشارکت در این پویش، بخشی از هزینه‌های تهیه لوازم تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند را تأمین کنند.

وی خاطرنشان کرد: پویش ملی «ارمغان مهر» با هدف حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار در سراسر کشور اجرا می‌شود و جمعیت هلال‌احمر آذربایجان شرقی نیز تلاش دارد با جلب مشارکت بیشتر مردم و خیران، زمینه حمایت از دانش‌آموزان نیازمند استان را فراهم کند.

پویش «ارمغان مهر» تا ۱۰ مهرماه ادامه دارد و کمک‌های مردمی در این چارچوب برای تأمین اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار اختصاص خواهد یافت.

کد مطلب 6955599

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