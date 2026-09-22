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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۳۸

سردار موحد: اراده مردم ایران عامل شکست فشارهای دشمن است

سردار موحد: اراده مردم ایران عامل شکست فشارهای دشمن است

بابل- فرمانده سپاه کربلا مازندران گفت: تجربه هشت سال دفاع مقدس و دیگر عرصه ها نشان داد که اراده و ایمان مردم، مهم‌ترین عامل ایستادگی ایران در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا موحد سه‌شنبه شب در جمع مردم و رزمندگان در میدان ولایت بابل، با اشاره به تجربه‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تهدیدهای خارجی اظهار کرد: پیروزی‌های به‌دست‌آمده در این مقاطع، حاصل پیوند میان ایمان و اراده مردم بوده است.

وی با بیان اینکه دفاع از کشور محدود به یک مقطع زمانی خاص نیست، افزود: دفاع مقدس هشت‌ساله و دیگر مقاطع درگیری، جلوه‌هایی از حضور و مقاومت مردم در برابر تهدیدها بوده است.

فرمانده سپاه کربلا مازندران ادامه داد: تجهیزات و سلاح بدون اراده و انگیزه نیروی انسانی نمی‌تواند تعیین‌کننده باشد و آنچه در میدان‌های دفاعی نقش اساسی دارد، ایمان و اراده انسان‌ها است.

سردار موحد همچنین با اشاره به حضور مردم بابل در برنامه‌های مرتبط با دفاع و مقاومت، از مشارکت و همراهی آنان در شرایط مختلف قدردانی کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تهدیدهای مطرح‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: هرگونه اقدام نظامی علیه خاک ایران با واکنش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد.

فرمانده سپاه کربلا مازندران تأکید کرد: نیروهای مسلح و مردم ایران در برابر تهدیدها و اقدامات خصمانه، آمادگی دفاع از کشور و منافع ملی را دارند.

وی همچنین بر نقش وحدت، هوشیاری و حضور مردم در مقابله با تهدیدهای خارجی تأکید کرد.

کد مطلب 6955601

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