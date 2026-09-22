۳۳۵۰ متر از شبکه فاضلاب جوانرود اصلاح شد

کیکاوس عزیزی‌نسب در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای ۳ هزار و ۳۵۰ متر عملیات اصلاح و بازسازی شبکه جمع‌آوری فاضلاب در نقاط مختلف شهر جوانرود خبر داد و اظهار کرد: این اقدامات طی پنج ماه نخست سال جاری و با هدف بهبود وضعیت شبکه و ارتقای زیرساخت‌های فاضلاب شهری انجام شده است.

وی افزود: برای اجرای این طرح بیش از ۸۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و در کنار اصلاح و بازسازی خطوط شبکه، ۷۵ باب منهول نیز احداث شده است تا فرآیند اتصال و تکمیل مسیرهای جمع‌آوری فاضلاب با شرایط مناسب‌تری انجام شود.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان جوانرود با اشاره به مشخصات فنی عملیات انجام‌شده تصریح کرد: در بخش‌های مختلف این پروژه از لوله‌های فاضلابی با اقطار ۲۰۰، ۳۱۵، ۴۰۰ و ۵۰۰ میلی‌متر استفاده شده است.

عزیزی‌نسب ادامه داد: اجرای این اقدامات در راستای رفع نقاط دارای مشکل، کاهش گرفتگی و حوادث شبکه و بهبود روند جمع‌آوری و انتقال فاضلاب در نقاط مختلف شهر جوانرود انجام شده است.

وی با تأکید بر اهمیت نوسازی خطوط فرسوده خاطرنشان کرد: شناسایی نقاط بحرانی و اصلاح به‌موقع شبکه می‌تواند از بروز بسیاری از حوادث جلوگیری کند و پایداری شبکه جمع‌آوری فاضلاب را افزایش دهد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان جوانرود افزود: یکی از آثار اصلاح به‌موقع خطوط، کاهش احتمال پس‌زدگی فاضلاب است که به‌ویژه در فصل بارندگی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و می‌تواند به بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان منجر شود.

عزیزی‌نسب در پایان گفت: عملیات اصلاح و بازسازی شبکه فاضلاب در نقاط مختلف شهر جوانرود بر اساس نیازهای شناسایی‌شده ادامه خواهد داشت و هدف از اجرای این اقدامات، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش پایداری شبکه فاضلاب شهری است.