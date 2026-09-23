به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلالاحمر در مراسم نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی در دبستان شهید محلاتی منطقه ۱۲ با اشاره به حمله اخیر دشمن به خاک کشورمان افزود: زمان زیادی از زمانی که دشمن با کینه تمام به خاک عزیز کشورمان حمله کرد، نگذشته است. به یاد دارم زمانی که در همین همسایگی شما حادثهای رخ داد، با تعدادی از همکاران در این منطقه حضور پیدا کردیم.
رئیس جمعیت هلالاحمر ادامه داد: میخواهم نکتهای را خدمت شما عرض کنم. دو روز پس از همین حادثه، کنفرانسی با صلیب سرخ داشتیم و گزارشی که من ارائه میکردم، درباره اقتدار، جوانمردی و غیرت عزیزان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود. در مقابل، نماینده صلیب سرخ جهانی گزارشی ارائه میداد و درخواست کمک برای ساخت پناهگاههای بیشتر داشت و میگفت مردم به پناهگاهها رفتهاند و پناهگاهها کم آوردهاند.
کولیوند گفت: چند شب بعد، خودم به همین منطقه آمدم و مشغول صحبت بودم که دیدم عزیزانی که همسن و سال شما هستند، در اینجا رجزخوانی میکنند. آنجا فهمیدم تفاوت بین بچهای که در پناهگاه با همه گرفتاریها پناه گرفته و بچهای که با شجاعت در میدان حضور دارد چیست.
وی افزود: وقتی بزرگ شویم، اگر با ترس و عقده بزرگ شده باشیم، نتیجه متفاوت است؛ اما وقتی غیرت و شهامت نوجوانانی در سن و سال شما را دیدم، متوجه شدم که جوانان غیرتمند، شجاع و دلیر این کشور در همینجا تربیت میشوند و فرزندان ما با فرزندان دشمنان منحوس ما تفاوت دارند.
رئیس جمعیت هلالاحمر خطاب به دانشآموزان تأکید کرد: امروز شما میتوانید با تحصیل و تلاش و با استعدادی که دارید، این روحیه را بیشتر تقویت کنید.
کولیوند با اشاره به خسارتهای واردشده به مدارس در جریان حوادث اخیر گفت: خاطرم هست عزیزی به نام ابراهیم در مدرسه حضور داشت و پنجره و شیشه مدرسه شکسته بود. هزینه تخریب هر مدرسه تا یک و نیم میلیارد تومان برآورد شده بود. من اصلاً نمیخواهم در سایتها و رسانهها بگویم که این کار را انجام میدهم؛ چراکه معتقدم در میان شما دانشآموزان، حتماً و حتماً افرادی شبیه این عزیز وجود دارند.
وی ادامه داد: من قهرمانانی از نوجوانان هلالاحمر را همراه خودم دیدم که برای نجات دیگران وارد خطر میشدند، نمیترسیدند، غیرت داشتند و شجاع بودند. حتماً و حتماً آینده کشور همین عزیزان هستند.
کولیوند با تأکید بر نقش دانشآموزان در آینده کشور اظهار کرد: قهرمانان، قهرمانان؛ بسیاری از شما در آینده قهرمانان بزرگ نظام ما خواهید شد. آینده مملکت ما دست شماست.
رئیس جمعیت هلالاحمر افزود: وقتی داشتم به سمت اینجا میآمدم و وارد تهران شدیم، به این فکر میکردم که این مسیر پیش روی تکتک شما عزیزان است و مطمئنم، مطمئنم که با این روحیه بسیار خوبی که دارید، پیشرفت کشور و آینده کشور را به دست خواهید گرفت.
وی در ادامه با اشاره به توجه ویژه رهبران و شهدای کشور به نسل نوجوان و جوان گفت: مگر سخنرانی رهبر شهید بدون توصیه برای نوجوانان و جوانان بود؟ ایشان توجه ویژهای به شما بزرگواران داشتند و ما باید یاد بگیریم سبک زندگی شهدا را در رفتارمان، در کمک به دیگران، در فداکاری، در ایثار و در جاننثاری دنبال کنیم.
کولیوند خاطرنشان کرد: با تربیت چنین نسلی، فرماندهان غیور کشور حتماً در ایران تربیت خواهند شد؛ نسلی که بتواند راه فرماندهان و قهرمانان شهید کشور را ادامه دهد.
کولیوند در ادامه با اشاره به اهمیت آموزشهای امدادی در مدارس گفت: در مدارس، آموزشهای کمکهای اولیه و امدادی را دنبال میکنیم تا شما یاد بگیرید چگونه خودتان را نجات دهید و چگونه به دیگران کمک کنید. همچنین درباره سبک زندگی با یکدیگر کار خواهیم کرد.
وی خطاب به دانشآموزان اظهار کرد: از همه شما عزیزان خواهش میکنم به خانواده خودتان، یعنی جمعیت هلالاحمر، بپیوندید. ما در جمعیت هلالاحمر دستگاه یا وزارتخانه نیستیم؛ ما یک جمعیت هستیم که در کنار هم برای کار و خدمت حضور داریم.
کولیوند ادامه داد: امیدوارم بتوانم روی شما عزیزان حساب ویژهای باز کنم و تمام فعالیتها را تا حد امکان از طریق نوجوانان و جوانان پیش ببرم. مطمئنم و مطمئنم که این راهبرد، راهبردی بسیار بسیار موفق خواهد بود.
وی برای دانشآموزان آرزوی توفیق و سربلندی کرد و گفت: از مسئولان و مدیران منطقه و مدرسه تشکر میکنم که این فرصت را در اختیار این برادر کوچک قرار دادند تا امروز سعادت دیدار تکتک شما عزیزان را داشته باشم.
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