به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ابومحمد الجولانی (احمد الشرع)، رئیس دولت خودخوانده سوریه در حاشیه سفر به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که بازپس‌گیری حقوق سوریه شرط اساسی برای دستیابی به صلح پایدار در منطقه است.

وی در عین حال تصریح کرد که رژیم صهیونیستی به تجاوزات خود ادامه می‌دهد و همچنان اراضی سوریه را که پس از سقوط حاکمیت سابق اشغال کرده، در اختیار دارد.

جولانی در جریان یک نشست گفت‌وگو که توسط «شورای آتلانتیک» در نیویورک برگزار شد، ابراز داشت که سوریه گزینه دیپلماتیک را برگزیده و به گفتگو و کمک‌ گرفتن از کشورهای دوست از جمله واشنگتن روی آورده است.

وی خاطرنشان کرد که گفتگوی مستقیم با «تل آویو» از حدود یک سال و نیم پیش آغاز شده بود، اما به دلیل عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی به دلایل خاص خود، این روند متوقف شد. با این حال، دمشق به امید دستیابی به نتایج، همچنان درگیر این مسیر است.

جولانی افزود که مرحله نخست بر منطقه‌ای تمرکز داشت که «اسرائیل» پس از ۸ دسامبر با بازگشت به مرزهای سال ۱۹۷۴ و انعقاد یک توافق امنیتی اشغال کرد. وی افزود در صورت موفقیت این توافق، ممکن است سوریه وارد گفتگوهای طولانی‌مدت درباره صلح پایدار و جولان شود. وی تأکید کرد که جولان، با حمایت بیش از ۱۳۰ کشور در سازمان ملل، سرزمین سوریه است.

الشرع تأکید کرد که کشورش برای دستیابی به صلح پایدار با «اسرائیل» تلاش می‌کند، به شرط آنکه حقوق سوریه تضمین شود و اراضی این کشور اشغال نباشد.

وی همچنین خواستار تشکیل یک کمیته بین‌المللی برای ارزیابی نگرانی‌های اسرائیل و تمایز میان نگرانی‌های جدی و غیرجدی جهت جلوگیری از درگیری‌ها شد. او هشدار داد که سنجش سیاست‌های اسرائیل نسبت به سوریه بر اساس وضعیت غزه، مسیری اشتباه است که امنیت اسرائیلی‌ها را تأمین نمی‌کند، بلکه تنها باعث برانگیختن منازعات و جنگ‌ها می‌شود.

الشرع توضیح داد که رویکرد سوریه بر تخلیه کشور از پایگاه‌های خارجی استوار است. وی افزود که هرگونه حضور نظامی در آینده، مشروط به داشتن یک چارچوب قانونی است که توسط «مجلس خلق» تصویب و حقوق حاکمیت سوریه را تضمین کند. جولانی در عین حال خاطرنشان کرد که در چشم‌انداز نزدیک، نیازی به پایگاه‌های خارجی در کشور نیست.

او از دستیابی به نتایجی با طرف روسی خبر داد که منجر به کاهش پایگاه‌های روسیه به دو پایگاه و تبدیل آن‌ها به مراکز آموزش ارتش سوریه می‌شود. وی همچنین اشاره کرد که نیروهای ترکیه پیش‌تر در شرایط استثنایی برای حفاظت از مرزهای خود در منطقه‌ای ملتهب وارد شدند و اکنون با تداوم گفتگوها برای تعیین جایگاه قانونی حضورشان، تعداد پایگاه‌های آن‌ها در شمال غرب کشور کاهش یافته است.

جولانی همچنین از یک پروژه استراتژیک برای احداث خط لوله نفت که میدان‌های نفتی عراق را به بنادر سوریه متصل می‌کند، خبر داد. هدف از این پروژه، تأمین مسیری امن برای صادرات و جلوگیری از عبور نفت از تنگه هرمز است.