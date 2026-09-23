تامین ارز دارو در نیمه دوم سال/ آغاز توزیع واکسن آنفلوانزا

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پیرصالحی، روز چهارشنبه یکم مهر ۱۴۰۵، در آیین افتتاحیه نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته در محل مصلای تهران، اظهار داشت: شاید دو سال پیش بسیاری از این مشکلات و سختیها وجود نداشت، اما امروز بخشی از دشواریهای کار به شرایط کشور و صنعت تحمیل شده است و وظیفه ماست که این شرایط را تحمل کنیم و با تمام توان در خدمت مردم و سلامت کشور باشیم.
وی با تأکید بر نقش صنعت سلامت در شرایط مختلف کشور، افزود: از همه صنعتگران و فعالان حوزه سلامت که در همه شرایط سخت پای کشور و مردم خود ایستادهاند، تشکر و قدردانی میکنم. ایران سلامت ماندگار خواهد بود و این موضوع صرفاً یک شعار نیست، بلکه واقعیتی است که در زندگی صنعت و بخش سلامت کشور دیده میشود.
پیرصالحی با اشاره به تجربه دوران دفاع مقدس و همهگیری کرونا، ادامه داد: همانگونه که کشور با مقاومت مردم، هشت سال جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشت، نظام سلامت نیز در دوران سخت کرونا در کنار مردم ایستاد و نقش خود را بهخوبی ایفا کرد.
وی افزود: در جنگهای اخیر نیز نظام سلامت در کنار مردم قرار داشت و با وجود حمله به بخشهایی از زیرساختهای سلامت، از جمله بیمارستانها، آمبولانسها، کارخانههای داروسازی، شرکتهای تجهیزات پزشکی و داروخانهها، این زنجیره به فعالیت خود ادامه داد.
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به شهدای حوزه سلامت گفت: در جریان این حوادث، شهدای زیادی را در نظام سلامت تقدیم کردیم.
وی با بیان اینکه تمام تلاش مجموعه سلامت برای کاهش دغدغه مردم در حوزه دارو و درمان است، گفت: تحریمهای بینالمللی، محدودیت در مسیرهای انتقال پول و چالشهای حملونقل، مشکلاتی را به صنعت تحمیل کرده است و در شرایط فعلی برخی داروها و تجهیزات با تأخیر یا محدودیتهایی مواجه هستند.
پیرصالحی افزود: با وجود این شرایط، مجموعههای مختلف کشور بیکار ننشستهاند و با استفاده از همه ظرفیتها تلاش شده مسیرهای جایگزین برای انتقال پول و ورود مواد اولیه و کالا به کشور ایجاد شود و این اقدامات همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به مشکلات ارزی صنعت سلامت اظهار داشت: با وجود مشکلات نقدینگی و ارزی، تلاش کردیم با همکاری بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، ارز مورد نیاز صنعت در ۶ ماهه دوم سال به گونهای تأمین شود که حتی بیش از نیاز ۶ ماهه اول در اختیار صنعت قرار گیرد تا شرکتها بتوانند از این منابع استفاده کنند.
رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: همچنین با توافقی که با بانک مرکزی انجام شد، امکان استفاده از اوراق گام برای تأمین مالی و پرداخت بخشی از نیازهای صنعت فراهم شد و حدود ۱۵۰ همت تسهیلات در قالب اوراق گام برای صنعت سلامت در نظر گرفته شد.
وی با اشاره به تلاش برای استفاده از ظرفیتهای ارزی موجود گفت: ارز سپردهشده برخی مجموعهها که پیش از این در حوزه دارو قابل استفاده نبود، با همکاری دستگاههای مرتبط بهگونهای مدیریت شد که امکان استفاده از آن در این حوزه فراهم شود.
پیرصالحی افزود: در کنار این اقدامات، تلاش کردیم تا آنجا که در توان سازمان غذا و دارو بود، با اصلاح قیمتها به پایداری و تابآوری صنعت کمک کنیم؛ چرا که استمرار تولید و فعالیت این صنعت برای سلامت کشور ضروری است.
وی با اشاره به خسارتهای واردشده به زنجیره سلامت در جریان جنگ اخیر گفت: در این مدت ۴۴ کارخانه و مجموعه تولیدی، شرکتهای پخش و تعدادی از داروخانهها آسیب دیدند، اما حتی برای یک روز نیز زنجیره تأمین دارو متوقف نشد.
پیرصالحی ادامه داد: در روزهای تعطیل و حتی در ایام نوروز، تولیدکنندگان به تولید ادامه دادند، شرکتهای پخش فعال بودند و داروخانهها نیز به مردم خدمترسانی کردند و مردم در نقاط مختلف کشور توانستند داروی مورد نیاز خود را دریافت کنند.
توزیع ۷۰۰ هزار دوز واکسن آنفلوانزا
رئیس سازمان غذا و دارو، در حاشیه مراسم افتتاحیه نمایشگاه دارو، در خصوص تأمین واکسن آنفلوانزا، گفت: ۷۰۰ هزار دوز واکسن آنفلوانزا از امروز توزیع میشود.
وی افزود: ۳۵۰ هزار دوز از این میزان واکسن، در اختیار معاونتهای بهداشتی و ۳۵۰ هزار دوز در داروخانهها عرضه می شود.
پیرصالحی گفت: همچنین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دوز واکسن آنفلوانزا هفته آینده وارد کشور خواهد شد.
نظر شما