برتری تیم ملی هندبال مردان برابر قزاقستان

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، در ادامه رقابت های هندبال مرحله گروهی بازیهای آسیایی، تیم ملی هندبال مردان ایران از ساعت ۷ صبح امروز چهارشنبه اول مهرماه در آخرین بازی مرحله گروهی به مصاف تیم قزاقستان رفت و با نتیجه ۲۸ بر ۲۳ پیروز شد.
شاگردان نناد کلاییچ نیمه اول این دیدار با نتیجه ۱۶ بر ۱۳ برابر قزاقستان به پیروزی رسیده و به رختکن رفته بودند.
تیم ملی هندبال ایران در گروه B این رقابتها با تیمهای کویت، بحرین، کرهجنوبی و قزاقستان همگروه بود.
ملیپوشان کشورمان با کسب این پیروزی، در جدول گروه B سه امتیازی شده و جواز حضور در مرحله یک چهارم نهایی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا را به دست آورند.
تیم ملی ایران اکنون باید منتظر پایان دیدارهای امروز و فردا در مرحله گروهی بماند تا حریف خود را در مرحله بعدی این رقابتها بشناسد.
محمد سیاوشی، محمدرضا اورعی، بهشاد فاتحیزاده، امید عنایتیجو، محمدحسین فرخی زرندی، یونس آثاری، علی حیدریان، صابر حیدری، روحالله عادلخانی، محمدمهدی بهنامنیا، علی امیر یوسفی، مهران رهنما، امیدرضا سرپوشی، علیرضا پیرزاده اهوازی، محمدرضا کاظمی و میلاد قلندری اسامی ملیپوشان ایران در این مسابقات هستند.
کادر فنی و سرپرستی تیم ملی هندبال را نیز نناد کلاییچ به عنوان سرمربی، حمید صادقشاهنشین مربی، فرید علیمرادی مربی دروازهبانها، محسن طاهری مشاور فنی و آنالیزور، ایرج رضایی سرپرست و علی بخشی ماسور تشکیل میدهند.
برنامه و نتایج مسابقات تیم ملی هندبال مردان ایران در مرحله مقدماتی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا:
کویت ۲۶ - ایران ۲۴
ایران ۲۰ - بحرین ۳۴
ایران ۲۶ - کرهجنوبی۲۶
ایران ۲۸ - قزاقستان ۲۳
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