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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۲

رئیس دانشگاه آزاد زنگ آغاز سال تحصیلی را در لامرد به صدا درآورد

رئیس دانشگاه آزاد زنگ آغاز سال تحصیلی را در لامرد به صدا درآورد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با همراهی پدر شهید ایلیا خاتمی به یاد همه دانش آموزان شهید ایران زمین با حضور در دبستان سما لامرد (مدرسه شهید ایلیا خاتمی) زنگ آغاز سال تحصیلی را به صدا درآورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، آئین بازگشایی و آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ مدارس دانشگاه آزاد اسلامی صبح امروز با حضور دکتر بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و جمعی از معاونان دانشگاه در دبستان سما شهر لامرد، در جمع خانواده‌های شهدای دانش آموز این شهر برگزار شد.

گفتنی است، نهم اسفند ۱۴۰۴، ساعاتی پس از حمله تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی به مدرسه شجره طیبه میناب، شهرستان لامرد در جنوب استان فارس صحنه یکی از وحشیانه‌ترین جنایات جنگی شد.

در این حمله، یک مجموعه ورزشی، مناطق مسکونی پیرامون آن و فضاهای غیرنظامی مجاور، از جمله محدوده‌ای نزدیک به یک دبستان، هدف اصابت موشک‌های آمریکایی قرار گرفتند.

رئیس دانشگاه آزاد زنگ آغاز سال تحصیلی را در لامرد به صدا درآورد

در جریان حمله تروریستی آمریکا به لامرد، ۲۳ نفر به شهادت رسیدند که شامل ۸ زن و ۱۵ مرد بودند. در میان شهدا، ۴ دانش‌آموز و یک کودک دو ساله نیز حضور داشتند.

کد مطلب 6955964
زهرا سیفی

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