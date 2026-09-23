رئیس دانشگاه آزاد زنگ آغاز سال تحصیلی را در لامرد به صدا درآورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، آئین بازگشایی و آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ مدارس دانشگاه آزاد اسلامی صبح امروز با حضور دکتر بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و جمعی از معاونان دانشگاه در دبستان سما شهر لامرد، در جمع خانواده‌های شهدای دانش آموز این شهر برگزار شد.

گفتنی است، نهم اسفند ۱۴۰۴، ساعاتی پس از حمله تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی به مدرسه شجره طیبه میناب، شهرستان لامرد در جنوب استان فارس صحنه یکی از وحشیانه‌ترین جنایات جنگی شد.

در این حمله، یک مجموعه ورزشی، مناطق مسکونی پیرامون آن و فضاهای غیرنظامی مجاور، از جمله محدوده‌ای نزدیک به یک دبستان، هدف اصابت موشک‌های آمریکایی قرار گرفتند.

در جریان حمله تروریستی آمریکا به لامرد، ۲۳ نفر به شهادت رسیدند که شامل ۸ زن و ۱۵ مرد بودند. در میان شهدا، ۴ دانش‌آموز و یک کودک دو ساله نیز حضور داشتند.