رئیس دانشگاه آزاد زنگ آغاز سال تحصیلی را در لامرد به صدا درآورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، آئین بازگشایی و آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ مدارس دانشگاه آزاد اسلامی صبح امروز با حضور دکتر بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و جمعی از معاونان دانشگاه در دبستان سما شهر لامرد، در جمع خانوادههای شهدای دانش آموز این شهر برگزار شد.
گفتنی است، نهم اسفند ۱۴۰۴، ساعاتی پس از حمله تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی به مدرسه شجره طیبه میناب، شهرستان لامرد در جنوب استان فارس صحنه یکی از وحشیانهترین جنایات جنگی شد.
در این حمله، یک مجموعه ورزشی، مناطق مسکونی پیرامون آن و فضاهای غیرنظامی مجاور، از جمله محدودهای نزدیک به یک دبستان، هدف اصابت موشکهای آمریکایی قرار گرفتند.
در جریان حمله تروریستی آمریکا به لامرد، ۲۳ نفر به شهادت رسیدند که شامل ۸ زن و ۱۵ مرد بودند. در میان شهدا، ۴ دانشآموز و یک کودک دو ساله نیز حضور داشتند.
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