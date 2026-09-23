گلستان در جمع ۱۰ استان برتر آموزش و پرورش کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کمرئی صبح چهارشنبه در آیین متمرکز بازگشایی مدارس گلستان و نواختن «زنگ مهر و مقاومت» در دبیرستان امام علی(ع) گرگان اظهار کرد: آموزش و پرورش تنها متولی آموزش دانش‌آموزان نیست، بلکه مأموریتی اساسی در ساختن آینده کشور بر عهده دارد و تحقق این مأموریت نیازمند همراهی همه بخش‌های جامعه است.

وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید افزود: در سیاست‌های ترسیم‌شده برای آموزش و پرورش، سه موضوع عدالت، کیفیت و هویت جایگاه ویژه‌ای دارد و باید محور اقدامات نظام تعلیم و تربیت قرار گیرد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش درباره عدالت آموزشی گفت: برخورداری از فرصت یادگیری نباید به محل زندگی یا شرایط دانش‌آموزان وابسته باشد و هیچ دانش‌آموزی نباید از امکان تحصیل، رشد و تربیت محروم بماند.

کمرئی در ادامه کیفیت آموزش را از دیگر الزامات نظام تعلیم و تربیت دانست و بیان کرد: آموزش باکیفیت باید به یادگیری عمیق و ماندگار منجر شود و دانش‌آموزانی مسئول، خلاق، پژوهشگر و توانمند برای حضور در جامعه تربیت کند.

وی با اشاره به تفاوت آموزش و پرورش با بسیاری از نظام‌های تولیدی ادامه داد: آنچه در مدرسه شکل می‌گیرد مستقیماً وارد جامعه می‌شود و آثار آن در زندگی اجتماعی نمایان خواهد شد؛ بنابراین کیفیت در این حوزه قابل چشم‌پوشی نیست.

مشاور وزیر آموزش و پرورش، سند تحول بنیادین را یکی از مسیرهای اصلی برای ارتقای کیفیت نظام آموزشی برشمرد و گفت: تعلیم و تربیت موضوعی راهبردی برای کشور است و همه دستگاه‌ها و بخش‌های اجتماعی باید در تحقق اهداف آن نقش داشته باشند.

«مهر و مقاومت»؛ پیوند گذشته با آینده

کمرئی با اشاره به انتخاب عنوان «مهر و مقاومت» برای آیین بازگشایی مدارس اظهار کرد: توجه به گذشته و گرامیداشت شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای جنگ اخیر نباید ما را از ساختن آینده غافل کند.

وی با اشاره به حوادث تلخ ماه‌های گذشته و شهادت جمعی از دانش‌آموزان در حادثه مدرسه میناب افزود: این اتفاقات در حافظه نظام تعلیم و تربیت باقی می‌ماند، اما در کنار حفظ یاد و خاطره این حوادث باید برای ساختن آینده‌ای روشن نیز تلاش کرد.

وی هویت را ضلع دیگر مأموریت آموزش و پرورش دانست و گفت: مدرسه باید نسلی را پرورش دهد که ضمن برخورداری از دانش و مهارت، نسبت به هویت ایرانی و انقلابی، سرزمین و آینده کشور احساس تعلق داشته باشد.

کمرئی افزود: مقاومت و ایستادگی ملت ایران بخشی از گذشته این سرزمین است و دانش‌آموزان باید با تکیه بر این پیشینه، مسیر پیشرفت و ساخت آینده کشور را دنبال کنند.

گلستان در مسیر بهبود شاخص‌های آموزشی

مشاور وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت آموزشی گلستان اشاره کرد و گفت: طی دو سال گذشته که روند اجرای پروژه مهر و شاخص‌های آموزش و پرورش استان را به عنوان معین پیگیری کرده‌ام، حرکت رو به بهبود شاخص‌ها در گلستان قابل مشاهده بوده است.

وی ادامه داد: گلستان در رتبه‌بندی‌های آموزش و پرورش در جمع ۱۰ استان نخست کشور قرار گرفته و در بخش قابل توجهی از شاخص‌ها نیز جز هفت استان برتر است.

کمرئی با قدردانی از حمایت استاندار، شورای آموزش و پرورش و مجموعه مدیریتی آموزش و پرورش گلستان خاطرنشان کرد: تداوم این روند به همکاری مستمر دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف استان نیاز دارد.

وی خطاب به دانش‌آموزان گفت: آینده ایران به دست شما ساخته می‌شود و تحصیل، رشد و تلاش امروز شما می‌تواند زمینه‌ساز ساخت فردایی بهتر و پرافتخار برای کشور باشد.