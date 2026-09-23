دانش آموزان مدرسه «شجره طیبه میناب» در ساختمان آبفا مستقر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آبفای کشور با توجه به آمادهنبودن ساختمان در حال ساخت مدرسه شجره طیبه میناب همزمان با آغاز سال تحصیلی، یکی از ساختمانهای شرکت آب و فاضلاب این شهرستان برای استقرار موقت دانشآموزان این مدرسه در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفت.
هاشم امینی، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، با اعلام این خبر گفت: با توجه به ضرورت آغاز فعالیت آموزشی مدرسه از ابتدای مهرماه، یکی از ساختمانهای آب و فاضلاب شهرستان میناب برای استقرار موقت دانشآموزان این مدرسه در اختیار اداره آموزش و پرورش قرار گرفته است.
وی با اشاره به شهادت جمعی از دانشآموزان این مدرسه در جریان جنگ رمضان افزود: این اقدام در چارچوب مسئولیت اجتماعی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و با هدف کمک به تداوم فرآیند آموزشی و فراهمکردن محیطی مناسب و ایمن برای حضور دانشآموزان انجام شده است.
امینی با تأکید بر اهمیت فراهمکردن شرایط مناسب برای حضور و تردد دانشآموزان اظهار کرد: با هماهنگی انجامشده، تمهیدات لازم برای تخلیه و واگذاری فضاهای مورد نیاز ساختمان، اختصاص مسیر مناسب برای ورود و خروج دانشآموزان و فراهمکردن شرایط بهرهبرداری مدرسه از این فضا پیشبینی شده است.
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