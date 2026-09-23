به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قموشی صبح چهارشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی شهرستان تاکستان که در مدرسه یاس نبی برگزار شد، اظهار کرد: آموزش و پرورش بر اساس سند تحول بنیادین وظایف و مسئولیت‌های مختلفی در زمینه تربیت دانش‌آموزان بر عهده دارد و یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های آن، رساندن دانش‌آموزان به مراتب علمی برای تضمین آینده کشور است.

وی افزود: در کنار ارتقای علمی، وظیفه سنگین‌تر و اصلی‌تر آموزش و پرورش، تربیت انسان سالم و نسلی است که بتواند در مسیر پیشرفت کشور و نظام اسلامی نقش‌آفرینی کند و در این زمینه از تلاش همکاران فرهنگی برای تحقق اهداف سند تحول بنیادین قدردانی می‌کنم.

مدیر آموزش و پرورش تاکستان با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید بیان کرد: هرچه کشور در مسیر پیشرفت حرکت می‌کند، دشمنی‌ها و فشارها نیز افزایش می‌یابد و نمی‌توان برنامه‌های گذشته را بدون تغییر در شرایط امروز اجرا کرد.

قموشی ادامه داد: اگر برنامه‌های دیروز را امروز اجرا کنیم، از مسیر پیشرفت عقب خواهیم ماند؛ بنابراین همکاران آموزش و پرورش باید تلاش کنند متناسب با شرایط جدید، دانش‌آموزان را برای رسیدن به قله‌های پیشرفت که دور از دسترس نیست، هدایت کنند.

وی با اشاره به شرایط سختی که کشور در سال گذشته و ابتدای سال جدید تجربه کرده است، گفت: در این شرایط تلاش دشمنان برای آسیب زدن به کشور وجود داشته، اما آنچه نباید از دست بدهیم هویت، انسانیت و مسیر پیشرفت کشور است.

مدیر آموزش و پرورش تاکستان تأکید کرد: باید ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، در مسیر تحقق اهدافی که برای کشور ترسیم شده است حرکت کنیم و آموزش و پرورش نیز در این مسیر وظیفه مهمی بر عهده دارد.

قموشی خطاب به دانش‌آموزان گفت: شما آینده‌سازان کشور هستید و باید نسبت به مسائل جامعه و اتفاقات پیرامون خود آگاهی داشته باشید و با همراهی معلمان و استفاده از ظرفیت آموزشی و تربیتی مدارس، مسیر آینده را آگاهانه‌تر و قدرتمندتر طی کنید.

وی در پایان از مدیر، معاونان و معلمان مدرسه یاس نبی و همچنین معاونان و کارکنان حوزه ستادی آموزش و پرورش تاکستان که در برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی مشارکت داشتند، قدردانی کرد.

