به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد شعبانی صبح امروز در مراسم زنگ آغاز سال تحصیلی که با حضور مسئولان ارشد استانی، فرماندهان نظامی و انتظامی و خانوادههای معظم شهدا در یکی از مدارس استان برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، اظهار کرد: امروز آموزش و پرورش استان البرز با همراهی تمامی دستگاهها، خیرین و خانوادهها، میزبان بیش از ۵۳۰ هزار دانشآموز در اقصینقاط استان است.
ثبتنام فراتر از پیشبینی در پایه اول
مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با اشاره به آمار ثبتنام دانشآموزان پایه اول، تصریح کرد: بر اساس آمار اعلامی سازمان ثبتاحوال، پیشبینی موالید ما ۲۷ هزار نفر بود، اما در عمل شاهد ثبتنام ۳۰ هزار دانشآموز در پایه اول هستیم که نشاندهنده اقبال مردم به نظام آموزشی و تلاش همکاران ما در این حوزه است.
وی با تأکید بر حجم گسترده فعالیتهای صورت گرفته برای بازگشایی مدارس، افزود: ساماندهی ۵۳۰ هزار دانشآموز، اقدامی جهادی است که در تکتک مدارس، روستاها و مناطق استان صورت گرفته است. هر یک از این مدارس، کانونِ تپشِ حیات و دانشگاه کوچکی است که آیندهسازان کشور در آن تربیت میشوند.
توطئه دشمن در برابر بصیرت ملت ناکام ماند
شعبانی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات اخیر و جنگهای ترکیبی دشمن اشاره کرد و گفت: در ۴۸ ساعتی که دشمنان تصور میکردند میتوانند کشور را تکهپاره کنند، شاهد بودیم که با وحدت کلمه و درایت رهبر معظم انقلاب، نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه اکنون دشمنان در استیصال کامل به دنبال راهی برای خروج آبرومندانه از صحنه هستند.
وی تصریح کرد: وقتی پای وطن، اسلام و ارزشهای دینی در میان است، غیرت ایرانی به ما اجازه نمیدهد از داشتههایمان چشم بپوشیم. همانطور که جوانان ما در میادین مختلف مقابله با دشمن افتخار آفریدند، مردم ما نیز در صحنههای مختلف با بصیرت کامل، حافظ ارزشهای نظام مقدس اسلامی هستند.
ادای احترام به شهدای دانشآموز
مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ۳۴۵ شهید دانشآموز و فرهنگی، به ویژه شهدای استان البرز، خاطرنشان کرد: امنیت امروز ما مدیون خون پاک شهداست و وظیفه ما در دستگاه تعلیم و تربیت، انتقال مکتب ایثار و شهادت به نسل جدید است تا دانشآموزان با شناخت این مسیر، راه پرافتخار گذشته را ادامه دهند.
به گزارش مهر، در پایان این مراسم با حضور مسئولان استانی، از جمعی از فرزندان شهدا در فضایی معنوی تقدیر به عمل آمد.
کرج- مدیرکل آموزش و پرورش البرز از تحصیل بیش از نیم میلیون دانشآموز در این استان خبر داد و افزود: ساماندهی این حجم عظیم از دانشآموزان، حاصل تلاش شبانهروزی همکاران ما در تمامی مناطق است.
به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد شعبانی صبح امروز در مراسم زنگ آغاز سال تحصیلی که با حضور مسئولان ارشد استانی، فرماندهان نظامی و انتظامی و خانوادههای معظم شهدا در یکی از مدارس استان برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، اظهار کرد: امروز آموزش و پرورش استان البرز با همراهی تمامی دستگاهها، خیرین و خانوادهها، میزبان بیش از ۵۳۰ هزار دانشآموز در اقصینقاط استان است.
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