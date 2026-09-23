به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد صبح چهارشنبه در آیین نواختن «زنگ مهر و مقاومت» با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و قدردانی از حضور خانواده‌های معظم شهدا، فرهنگیان و مسئولان استانی و شهری، اظهار کرد: اصفهان از دیرباز سرزمینی اسطوره‌ای در قلمرو دانش، فرهنگ و پرورش نخبگان و اندیشمندان بوده و رسالت دانش‌آموزان امروز، تداوم‌بخشی به مسیر پرافتخار مفاخر و بزرگان این دیار با تکیه بر همت و پشتکار است.

وی با اشاره به پیوند معنادار آغاز سال تحصیلی با مفهوم مقاومت و ایثار، افزود: تقارن زنگ مهر با فرهنگ مقاومت و گرامیداشت یاد شهدای والامقام، به‌ویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه و ۱۶۸ شهید کودک و نوجوان، مجالی ارزشمند برای بازخوانی و انتقال مفاهیم ایثار، خودباوری، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و امیدآفرینی به نسل نوپای کشور است.

استاندار اصفهان با ستایش از رسالت بنیادین معلمان در معماری فردای جامعه، تصریح کرد: معلمان ستون اصلی تربیت نسلی آگاه، متعهد، توانمند و مسئولیت‌پذیر هستند و تکریم شأن و تلاش‌های مجاهدانه این قشر شریف در خط مقدم تعلیم و تربیت یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

وی در توصیه‌ای به دانش‌آموزان برای دستیابی به مدارج عالی علمی، گفت: سقف آرزوها و رویاهایتان را محدود نکنید؛ تمامی مفاخر، پزشکان، معلمان، نخبگان و مدیران برجسته، روزی دانش‌آموزانی باانگیزه و امیدوار به فردا بوده‌اند. نیازی نیست مسیر موفقیت یک‌شبه طی شود، بلکه گام‌های کوچک، مستمر و روزآمد همراه با پرسشگری مستمر، پایه‌گذار تحولات بزرگ است؛ چراکه پویایی کلاس درس در گرو ترویج فرهنگ سوال و کاوشگری است.

جمالی‌نژاد با تأکید بر لزوم رشد همه‌جانبه و متوازن دانش‌آموزان تصریح کرد: در کنار کتاب‌خوانی و دانش‌اندوزی، حضور فعال در میادین ورزشی، فعالیت‌های هنری و مهارت‌آموزی باید جدی گرفته شود تا استعدادهای فردی در بستر علاقه شکوفا گردد. همچنین موفقیت جمعی و زیست همدلانه زمانی محقق می‌شود که دانش‌آموزان حامی یکدیگر باشند و محیط آموزشگاه را به محیطی امن، باطراوت و مبتنی بر احترام متقابل تبدیل کنند.

وی ناامیدی را تنها عامل توقف دانست و یادآور شد: مواجهه با موانع در مسیر تحصیل امری طبیعی است و نباید آن را شکست قلمداد کرد، بلکه باید با بازبینی تجارب، مجدد با انگیزه بیشتر در مسیر پیشرفت گام برداشت. ضمن آنکه رعایت دقیق اصول بهداشت، سلامت فردی و ایمنی در مدارس، بستر آرامش‌بخش و پرنشاطی را برای تعمیق یادگیری فراهم می‌آورد.

استاندار اصفهان تحقق عدالت آموزشی را از محوری‌ترین برنامه‌های مدیریتی استان برشمرد و اظهار کرد: حمایت همه‌جانبه از بدنه آموزش‌وپرورش، برطرف‌سازی چالش‌های زیرساختی مدارس و نگاه ویژه به مناطق کمتربرخوردار و حاشیه‌ای، در صدر اولویت‌ها قرار دارد تا دسترسی عادلانه به فرصت‌های تحصیلی برای تمامی دانش‌آموزان استان محقق شود. همچنین پیوند مستحکم و هم‌افزایی میان کانون خانواده و مدرسه، ضامن اصلی موفقیت و تعالی فرزندان است.

وی در ادامه از احیای مجدد «صندوق ارتباط بی‌واسطه با استاندار» ویژه قشر دانش‌آموز خبر داد و گفت: سال گذشته این درگاه ارتباطی برای دریافت مستقیم نظرات، دست‌نوشته‌ها و پیشنهادات دانش‌آموزان راه‌اندازی شد که خوشبختانه بخش قابل‌توجهی از این مطالبات بررسی، پیگیری و عملیاتی گردید. از سال تحصیلی جدید نیز این سازوکار فعال خواهد بود تا صدای نسل نو و دغدغه‌های شهری و استانی آنان بدون واسطه شنیده و پیگیری شود.

جمالی‌نژاد با تأکید بر ضرورت بازنگری در الگوهای تعامل با نوجوانان و جوانان خاطرنشان کرد: نسل نو با افق‌های دید و دغدغه‌های متمایزی از گذشته می‌اندیشد و نظام برنامه‌ریزی استان موظف است این تفاوت‌ها را به رسمیت بشناسد و زمینه مشارکت و تصمیم‌سازی این نسل را در فرایندهای توسعه‌ای فراهم کند.

به گزارش مهر، در بخش پایانی این آیین با حضور استاندار اصفهان و جمعی از مسئولان، از مادر معظم شهید «حامد عباسی» از شهدای گران‌قدر واقعه دشت مهیار تجلیل به عمل آمد.