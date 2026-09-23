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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۴

نسل جدید نگاه متفاوتی دارد؛ راه‌اندازی دوباره صندوق ارتباط بااستاندار

نسل جدید نگاه متفاوتی دارد؛ راه‌اندازی دوباره صندوق ارتباط بااستاندار

اصفهان- استاندار اصفهان گفت: نسل جدید نگاه متفاوتی دارد و باید صدای آنان را شنید، برای دریافت مستقیم مطالبات دانش‌آموزان، صندوق ارتباط با استاندار بار دیگر در سطح مدارس استان راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد صبح چهارشنبه در آیین نواختن «زنگ مهر و مقاومت» با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و قدردانی از حضور خانواده‌های معظم شهدا، فرهنگیان و مسئولان استانی و شهری، اظهار کرد: اصفهان از دیرباز سرزمینی اسطوره‌ای در قلمرو دانش، فرهنگ و پرورش نخبگان و اندیشمندان بوده و رسالت دانش‌آموزان امروز، تداوم‌بخشی به مسیر پرافتخار مفاخر و بزرگان این دیار با تکیه بر همت و پشتکار است.

وی با اشاره به پیوند معنادار آغاز سال تحصیلی با مفهوم مقاومت و ایثار، افزود: تقارن زنگ مهر با فرهنگ مقاومت و گرامیداشت یاد شهدای والامقام، به‌ویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه و ۱۶۸ شهید کودک و نوجوان، مجالی ارزشمند برای بازخوانی و انتقال مفاهیم ایثار، خودباوری، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و امیدآفرینی به نسل نوپای کشور است.

استاندار اصفهان با ستایش از رسالت بنیادین معلمان در معماری فردای جامعه، تصریح کرد: معلمان ستون اصلی تربیت نسلی آگاه، متعهد، توانمند و مسئولیت‌پذیر هستند و تکریم شأن و تلاش‌های مجاهدانه این قشر شریف در خط مقدم تعلیم و تربیت یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

وی در توصیه‌ای به دانش‌آموزان برای دستیابی به مدارج عالی علمی، گفت: سقف آرزوها و رویاهایتان را محدود نکنید؛ تمامی مفاخر، پزشکان، معلمان، نخبگان و مدیران برجسته، روزی دانش‌آموزانی باانگیزه و امیدوار به فردا بوده‌اند. نیازی نیست مسیر موفقیت یک‌شبه طی شود، بلکه گام‌های کوچک، مستمر و روزآمد همراه با پرسشگری مستمر، پایه‌گذار تحولات بزرگ است؛ چراکه پویایی کلاس درس در گرو ترویج فرهنگ سوال و کاوشگری است.

جمالی‌نژاد با تأکید بر لزوم رشد همه‌جانبه و متوازن دانش‌آموزان تصریح کرد: در کنار کتاب‌خوانی و دانش‌اندوزی، حضور فعال در میادین ورزشی، فعالیت‌های هنری و مهارت‌آموزی باید جدی گرفته شود تا استعدادهای فردی در بستر علاقه شکوفا گردد. همچنین موفقیت جمعی و زیست همدلانه زمانی محقق می‌شود که دانش‌آموزان حامی یکدیگر باشند و محیط آموزشگاه را به محیطی امن، باطراوت و مبتنی بر احترام متقابل تبدیل کنند.

وی ناامیدی را تنها عامل توقف دانست و یادآور شد: مواجهه با موانع در مسیر تحصیل امری طبیعی است و نباید آن را شکست قلمداد کرد، بلکه باید با بازبینی تجارب، مجدد با انگیزه بیشتر در مسیر پیشرفت گام برداشت. ضمن آنکه رعایت دقیق اصول بهداشت، سلامت فردی و ایمنی در مدارس، بستر آرامش‌بخش و پرنشاطی را برای تعمیق یادگیری فراهم می‌آورد.

استاندار اصفهان تحقق عدالت آموزشی را از محوری‌ترین برنامه‌های مدیریتی استان برشمرد و اظهار کرد: حمایت همه‌جانبه از بدنه آموزش‌وپرورش، برطرف‌سازی چالش‌های زیرساختی مدارس و نگاه ویژه به مناطق کمتربرخوردار و حاشیه‌ای، در صدر اولویت‌ها قرار دارد تا دسترسی عادلانه به فرصت‌های تحصیلی برای تمامی دانش‌آموزان استان محقق شود. همچنین پیوند مستحکم و هم‌افزایی میان کانون خانواده و مدرسه، ضامن اصلی موفقیت و تعالی فرزندان است.

وی در ادامه از احیای مجدد «صندوق ارتباط بی‌واسطه با استاندار» ویژه قشر دانش‌آموز خبر داد و گفت: سال گذشته این درگاه ارتباطی برای دریافت مستقیم نظرات، دست‌نوشته‌ها و پیشنهادات دانش‌آموزان راه‌اندازی شد که خوشبختانه بخش قابل‌توجهی از این مطالبات بررسی، پیگیری و عملیاتی گردید. از سال تحصیلی جدید نیز این سازوکار فعال خواهد بود تا صدای نسل نو و دغدغه‌های شهری و استانی آنان بدون واسطه شنیده و پیگیری شود.

جمالی‌نژاد با تأکید بر ضرورت بازنگری در الگوهای تعامل با نوجوانان و جوانان خاطرنشان کرد: نسل نو با افق‌های دید و دغدغه‌های متمایزی از گذشته می‌اندیشد و نظام برنامه‌ریزی استان موظف است این تفاوت‌ها را به رسمیت بشناسد و زمینه مشارکت و تصمیم‌سازی این نسل را در فرایندهای توسعه‌ای فراهم کند.

به گزارش مهر، در بخش پایانی این آیین با حضور استاندار اصفهان و جمعی از مسئولان، از مادر معظم شهید «حامد عباسی» از شهدای گران‌قدر واقعه دشت مهیار تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 6956138

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