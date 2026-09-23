به گزارش خبرنگار مهر، شورای رقابت نسخه بهروزشده دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را با آخرین اصلاحات تا ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ ابلاغ کرد. این نسخه که بر پایه مصوبه جلسه ۵۴۳ تهیه شده، تغییرات تازهای در نحوه محاسبه قیمت و شاخص رقابتپذیری خودروها ایجاد کرده است.
بر اساس این دستورالعمل، بازار خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی همچنان انحصاری شناخته میشود. خودروهای برقی از شمول آن خارج هستند.
قیمتگذاری چگونه انجام میشود؟
خودروسازان موظفند قیمت محصولات خود را بر اساس ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمتها محاسبه و به سازمان حمایت اعلام کنند. این سازمان حداکثر یک ماه فرصت دارد نظر خود را اعلام کند. اگر در این مدت نظری ندهد، قیمت پیشنهادی خودروساز تأییدشده تلقی میشود. در صورت مخالفت، نظر سازمان حمایت ملاک عمل خواهد بود.
قیمت اعلامی، قیمت پایه عرضهکننده است و هزینههایی مانند مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث و عوارض شمارهگذاری را شامل نمیشود.
شاخص رقابتپذیری؛ فیلتر جدید افزایش قیمت
مهمترین بخش دستورالعمل، معرفی و تقویت «شاخص رقابتپذیری» است. بر این اساس، قیمت هر خودروی داخلی یا مونتاژی با میانگین قیمت حداقل سه خودروی خارجی مشابه مقایسه میشود.
خودروها بر اساس این شاخص در رتبههای A تا F قرار میگیرند. خودروهایی که رتبه F بگیرند (شاخص کمتر از منفی ۱۵)، اجازه افزایش قیمت نخواهند داشت تا زمانی که وضعیت رقابتپذیریشان بهبود یابد.
اصلاح مهم ارزی
در مصوبه جلسه ۸۶۹ مورخ ۲۴ شهریور، شورای رقابت تغییر مهمی در محاسبه قیمت پایه رقابتی ایجاد کرد. اگر خودروساز به ارز حوالهای رسمی تجاری دسترسی کامل نداشته باشد، همان نرخ ارزی که در محاسبه قیمت تمامشده خود استفاده کرده، ملاک محاسبه قیمت پایه رقابتی قرار میگیرد. این تغییر به نفع تولیدکنندگانی است که با محدودیت ارزی مواجهاند.
همچنین نقش نهادهای حرفهای داخلی در پیشنهاد خودروهای مشابه خارجی به رسمیت شناخته شد.
شرایط خرید و فروش
برای فروش خودرو نیز شرایطی به شرح زیر تعیین شده و موضوع لغو ممنوعیت ثبتنام برای دارندگان پلاک انتظامی فعال از شروط فروش خودرو حذف شده است.
- حداقل سن خریدار ۱۸ سال است.
- کسانی که طی ۴۸ ماه گذشته از ایرانخودرو یا سایپا خودرو خریدهاند، نمیتوانند دوباره از این دو شرکت ثبتنام کنند.
- انتقال امتیاز خرید و فروش حواله به صورت وکالتی ممنوع است.
- در صورت بیشتر بودن تقاضا از عرضه، قرعهکشی با نظارت مراجع ذیصلاح الزامی است.
- پیشفروش خودروهایی که قیمتشان هنوز تعیین نشده، ممنوع اعلام شده است.
سازمان حمایت مسئول نظارت بر اجرای این دستورالعمل است و باید هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد آن را به شورای رقابت ارائه دهد.
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