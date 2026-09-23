به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا نوری قبل از ظهر چهارشنبه در آیین آغاز سال تحصیلی که در مدرسه سبز فردوسی بجنورد برگزار شدبا تبریک آغاز سال جدید تحصیلی اظهار کرد: حضور در جمع معلمان و دانشآموزان فرصت ارزشمندی است و جامعه همواره به علم، دانش و آموزههای تربیتی معلمان نیازمند است.
وی با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز سال تحصیلی افزود: رهبر معظم انقلاب در این پیام بر ضرورت تمرین درست فکر کردن و ابتکار ورزیدن از سوی دانشآموزان تأکید کردهاند تا آنان برای پیشرفت خود، شهر، استان و کشور نقشآفرینی کنند.
حجتالاسلام نوری ادامه داد: دانشآموزان باید همواره پاسدار ریشههای هویت ملی، عزت و استقلال فرهنگی، زبان مادری، پرچم مقدس جمهوری اسلامی و سایر نمادهای مرتبط با ایران باشند.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی با اشاره به مؤلفههای هویت ایرانی و اسلامی بیان کرد: دین، خاک، پرچم و سرود جمهوری اسلامی از جمله نمادهای مهم هویت کشور هستند و هر یک بخشی از هویت مردم ایران را تشکیل میدهند.
وی درباره جایگاه سرود جمهوری اسلامی ایران نیز گفت: در بخشهای مختلف این سرود مفاهیم مهمی درباره ایران، ایمان، هویت و آرمانهای ملت وجود دارد که لازم است نسل جوان با این مفاهیم آشنا شود.
حجتالاسلام نوری با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدا را گرامی داشت و افزود: باید یاد همه شهدای کشور، بهویژه شهدای دانشآموز و فرهنگی، زنده نگه داشته شود و نسل جدید با مسیر و آرمانهای آنان آشنا شود.
وی با اشاره به ۱۶۸ شهید مینابی گفت: این شهدا در مسیر علم، تحصیل، پیشرفت و ساختن کشور به شهادت رسیدند و یاد آنان باید برای دانشآموزان امروز الهامبخش باشد.
امام جمعه بجنورد همچنین بر ضرورت تلاش برای تقویت کشور تأکید کرد و گفت: دانشآموزان با کسب علم، افزایش توانمندی، خلاقیت و تلاش میتوانند در ساختن ایران قوی نقشآفرینی کنند.
حجتالاسلام نوری در پایان اظهار کرد: امیدواریم با ادامه مسیر شهدا و تلاش برای پیشرفت و آبادانی کشور، ایران به جایگاهی برسد که هیچ دشمنی جرئت تعرض به این سرزمین را نداشته باشد.
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