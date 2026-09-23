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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

نوری: ۱۶۸ شهید میناب الگوی دانش‌آموزان در مسیر علم و پیشرفت هستند

نوری: ۱۶۸ شهید میناب الگوی دانش‌آموزان در مسیر علم و پیشرفت هستند

بجنورد- نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با گرامیداشت یاد ۱۶۸ شهید میناب، آنان را الگوی دانش‌آموزان در مسیر علم، تحصیل و پیشرفت کشور دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری قبل از ظهر چهارشنبه در آیین آغاز سال تحصیلی که در مدرسه سبز فردوسی بجنورد برگزار شدبا تبریک آغاز سال جدید تحصیلی اظهار کرد: حضور در جمع معلمان و دانش‌آموزان فرصت ارزشمندی است و جامعه همواره به علم، دانش و آموزه‌های تربیتی معلمان نیازمند است.

وی با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز سال تحصیلی افزود: رهبر معظم انقلاب در این پیام بر ضرورت تمرین درست فکر کردن و ابتکار ورزیدن از سوی دانش‌آموزان تأکید کرده‌اند تا آنان برای پیشرفت خود، شهر، استان و کشور نقش‌آفرینی کنند.

حجت‌الاسلام نوری ادامه داد: دانش‌آموزان باید همواره پاسدار ریشه‌های هویت ملی، عزت و استقلال فرهنگی، زبان مادری، پرچم مقدس جمهوری اسلامی و سایر نمادهای مرتبط با ایران باشند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با اشاره به مؤلفه‌های هویت ایرانی و اسلامی بیان کرد: دین، خاک، پرچم و سرود جمهوری اسلامی از جمله نمادهای مهم هویت کشور هستند و هر یک بخشی از هویت مردم ایران را تشکیل می‌دهند.

وی درباره جایگاه سرود جمهوری اسلامی ایران نیز گفت: در بخش‌های مختلف این سرود مفاهیم مهمی درباره ایران، ایمان، هویت و آرمان‌های ملت وجود دارد که لازم است نسل جوان با این مفاهیم آشنا شود.

حجت‌الاسلام نوری با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدا را گرامی داشت و افزود: باید یاد همه شهدای کشور، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز و فرهنگی، زنده نگه داشته شود و نسل جدید با مسیر و آرمان‌های آنان آشنا شود.

وی با اشاره به ۱۶۸ شهید مینابی گفت: این شهدا در مسیر علم، تحصیل، پیشرفت و ساختن کشور به شهادت رسیدند و یاد آنان باید برای دانش‌آموزان امروز الهام‌بخش باشد.

امام جمعه بجنورد همچنین بر ضرورت تلاش برای تقویت کشور تأکید کرد و گفت: دانش‌آموزان با کسب علم، افزایش توانمندی، خلاقیت و تلاش می‌توانند در ساختن ایران قوی نقش‌آفرینی کنند.

حجت‌الاسلام نوری در پایان اظهار کرد: امیدواریم با ادامه مسیر شهدا و تلاش برای پیشرفت و آبادانی کشور، ایران به جایگاهی برسد که هیچ دشمنی جرئت تعرض به این سرزمین را نداشته باشد.

کد مطلب 6956221

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