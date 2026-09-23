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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

صعود مقتدرانه دو نماینده زن ایران در اسکواش ناگویا

صعود مقتدرانه دو نماینده زن ایران در اسکواش ناگویا

نجمه بوشهری‌زاده و فرشته اقتداری دو نماینده ایران در بخش بانوان اسکواش بازی‌های آسیایی ناگویا با پیروزی برابر حریفان خود به مرحله بعدی رقابت‌ها صعود کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های اسکواش بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ناگویا از امروز آغاز شد و نمایندگان ایران در بخش بانوان و مردان به مصاف حریفان خود رفتند.

نجمه بوشهری‌زاده نماینده ایران در بخش بانوان در نخستین دیدار خود برابر حریف پاکستانی به میدان رفت و با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی رسید تا راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی شود.

فرشته اقتداری دیگر نماینده ایران در بخش بانوان نیز در نخستین دیدار خود موفق شد با نتیجه ۳ بر صفر به برتری برسد و به مرحله بعدی رقابت‌ها صعود کند.

در بخش مردان نیز سپهر اعتمادپور نماینده ایران مقابل تسوکه از ژاپن قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر صفر شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

هدایت تیم ملی اسکواش زنان ایران بر عهده عاطفه رمضانی و هدایت تیم مردان بر عهده محسن غلام‌نژاد است.

کد مطلب 6956223

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