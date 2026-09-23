صعود مقتدرانه دو نماینده زن ایران در اسکواش ناگویا

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای اسکواش بیستمین دوره بازیهای آسیایی ناگویا از امروز آغاز شد و نمایندگان ایران در بخش بانوان و مردان به مصاف حریفان خود رفتند.
نجمه بوشهریزاده نماینده ایران در بخش بانوان در نخستین دیدار خود برابر حریف پاکستانی به میدان رفت و با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی رسید تا راهی مرحله یکشانزدهم نهایی شود.
فرشته اقتداری دیگر نماینده ایران در بخش بانوان نیز در نخستین دیدار خود موفق شد با نتیجه ۳ بر صفر به برتری برسد و به مرحله بعدی رقابتها صعود کند.
در بخش مردان نیز سپهر اعتمادپور نماینده ایران مقابل تسوکه از ژاپن قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر صفر شکست خورد و از دور رقابتها کنار رفت.
هدایت تیم ملی اسکواش زنان ایران بر عهده عاطفه رمضانی و هدایت تیم مردان بر عهده محسن غلامنژاد است.
نظر شما