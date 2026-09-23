صادرات کیوی آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به گمرک جمهوری اسلامی ایران، از تغییر زمان ممنوعیت صادرات کیوی خبر داد و اعلام کرد صادرات این محصول از ابتدای مهرماه سال جاری مجاز است.

بر اساس این نامه، پیرو بخشنامه پیشین درباره ممنوعیت صادرات کیوی از ۱۵ تیرماه تا ۱۵ مهرماه هر سال، صادرات کیوی با کد تعرفه ۰۸۱۰۵۰۰۰ در سال جاری از ابتدای مهرماه و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه امکان‌پذیر خواهد بود.

این تصمیم بر اساس نامه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اتخاذ شده و سازمان توسعه تجارت با ارسال آن به گمرک، خواستار اقدام مقتضی و اجرای مقررات جدید شده است.