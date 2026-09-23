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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۴

صادرات کیوی آزاد شد

صادرات کیوی آزاد شد

ممنوعیت صادرات کیوی که پیش‌تر تا ۱۵ مهرماه ادامه داشت، برای سال جاری تغییر کرده و صادرات این محصول از ابتدای مهرماه آزاد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به گمرک جمهوری اسلامی ایران، از تغییر زمان ممنوعیت صادرات کیوی خبر داد و اعلام کرد صادرات این محصول از ابتدای مهرماه سال جاری مجاز است.

بر اساس این نامه، پیرو بخشنامه پیشین درباره ممنوعیت صادرات کیوی از ۱۵ تیرماه تا ۱۵ مهرماه هر سال، صادرات کیوی با کد تعرفه ۰۸۱۰۵۰۰۰ در سال جاری از ابتدای مهرماه و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه امکان‌پذیر خواهد بود.

این تصمیم بر اساس نامه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اتخاذ شده و سازمان توسعه تجارت با ارسال آن به گمرک، خواستار اقدام مقتضی و اجرای مقررات جدید شده است.

صادرات کیوی آزاد شد

کد مطلب 6956234
سمیه رسولی

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