صادرات کیوی از گمرک آستارا در سال جاری رسماً آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی درمانی ظهر چهارشنبه با اشاره به هم‌زمانی آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس با شروع صادرات کیوی، این روز را یکی از روزهای مهم کشور دانست و گفت: امروز سه رویداد مهم را پشت سر گذاشتیم؛ آغاز سال تحصیلی، شروع هفته دفاع مقدس و آغاز صادرات کیوی که برای استان گیلان و کشور اهمیت ویژه دارد.

فرماندار آستارا با قدردانی از پیگیری‌های استاندار گیلان و نماینده مردم آستارا، در حوزه صادرات غیرنفتی، اظهار کرد: استاندار محترم چندین جلسه تخصصی در استان و تهران با محوریت صادرات کیوی برگزار کردند و حتی جلساتی با وزیر جهاد کشاورزی داشتند تا روند صادرات این محصول رونق بگیرد.

وی ادامه داد: خوشبختانه نتیجه این پیگیری‌ها امروز در گمرک آستارا قابل مشاهده است و صادرات کیوی بدون توقف و با تسهیل کامل در حال انجام است.

آمادگی کامل گمرک آستارا برای فصل صادرات

درمانی با اشاره به روند عملیات صادرات در گمرک آستارا گفت: در بحث نوبت‌دهی هیچ مشکلی نداریم و روند صادرات به‌صورت روان انجام می‌شود. این میوه استراتژیک از امروز به سمت کشورهای همسایه صادر می‌شود و این موضوع برای کیوی‌کاران، صادرکنندگان و مردم ما یک اتفاق میمون است.

وی تأکید کرد: تسهیل انجام‌شده در گمرک، نتیجه تلاش همه دستگاه‌ها است و از زحمات مجموعه گمرک آستارا قدردانی می‌کنیم.

فرماندار آستارا صادرات کیوی را عاملی مهم در رونق اقتصادی استان گیلان دانست و گفت: این روند باعث اشتغال‌زایی برای جوانان و افزایش درآمد فعالان بخش کشاورزی و تجارت خارجی می‌شود و ما این اتفاق را به فال نیک می‌گیریم.

وی در پایان از حضور خبرنگاران و رسانه‌ها در نخستین روز صادرات کیوی قدردانی کرد و گفت:اصحاب رسانه نقش مهمی در اطلاع‌رسانی این رویداد دارند و از همراهی آن‌ها تشکر می‌کنم.