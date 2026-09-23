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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۳

صادرات کیوی از گمرک آستارا در سال جاری رسماً آغاز شد

صادرات کیوی از گمرک آستارا در سال جاری رسماً آغاز شد

آستارا- فرماندار آستارا با اعلام آغاز رسمی صادرات کیوی از گمرک آستارا گفت: دغدغه‌های چندساله باغداران و صادرکنندگان با پیگیری‌های استاندار گیلان برطرف و فرآیند نوبت‌دهی انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی درمانی ظهر چهارشنبه با اشاره به هم‌زمانی آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس با شروع صادرات کیوی، این روز را یکی از روزهای مهم کشور دانست و گفت: امروز سه رویداد مهم را پشت سر گذاشتیم؛ آغاز سال تحصیلی، شروع هفته دفاع مقدس و آغاز صادرات کیوی که برای استان گیلان و کشور اهمیت ویژه دارد.

فرماندار آستارا با قدردانی از پیگیری‌های استاندار گیلان و نماینده مردم آستارا، در حوزه صادرات غیرنفتی، اظهار کرد: استاندار محترم چندین جلسه تخصصی در استان و تهران با محوریت صادرات کیوی برگزار کردند و حتی جلساتی با وزیر جهاد کشاورزی داشتند تا روند صادرات این محصول رونق بگیرد.

وی ادامه داد: خوشبختانه نتیجه این پیگیری‌ها امروز در گمرک آستارا قابل مشاهده است و صادرات کیوی بدون توقف و با تسهیل کامل در حال انجام است.

صادرات کیوی از گمرک آستارا در سال جاری رسماً آغاز شد

آمادگی کامل گمرک آستارا برای فصل صادرات

درمانی با اشاره به روند عملیات صادرات در گمرک آستارا گفت: در بحث نوبت‌دهی هیچ مشکلی نداریم و روند صادرات به‌صورت روان انجام می‌شود. این میوه استراتژیک از امروز به سمت کشورهای همسایه صادر می‌شود و این موضوع برای کیوی‌کاران، صادرکنندگان و مردم ما یک اتفاق میمون است.

وی تأکید کرد: تسهیل انجام‌شده در گمرک، نتیجه تلاش همه دستگاه‌ها است و از زحمات مجموعه گمرک آستارا قدردانی می‌کنیم.

فرماندار آستارا صادرات کیوی را عاملی مهم در رونق اقتصادی استان گیلان دانست و گفت: این روند باعث اشتغال‌زایی برای جوانان و افزایش درآمد فعالان بخش کشاورزی و تجارت خارجی می‌شود و ما این اتفاق را به فال نیک می‌گیریم.

وی در پایان از حضور خبرنگاران و رسانه‌ها در نخستین روز صادرات کیوی قدردانی کرد و گفت:اصحاب رسانه نقش مهمی در اطلاع‌رسانی این رویداد دارند و از همراهی آن‌ها تشکر می‌کنم.

کد مطلب 6956480

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