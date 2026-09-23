فرش قرمز آمریکا برای قصاب کودکان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت گزارش داد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل، سفر خود به آمریکا را به شکل قابل توجهی کوتاه کرده و قرار است تنها چند ساعت در نیویورک بماند. بر اساس این گزارش، هواپیمای نتانیاهو روز پنج‌شنبه وارد آمریکا می‌شود و او ساعت ۱۴ به وقت نیویورک در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد. نتانیاهو پس از سخنرانی همان روز به اسرائیل بازخواهد گشت و شب را در آمریکا نخواهد ماند. یدیعوت آحارونوت همچنین گزارش داد برای نخستین بار هیچ خبرنگاری در هواپیمای نخست‌وزیر اسرائیل حضور نخواهد داشت. بر اساس این گزارش، هواپیمای نتانیاهو به جای فرودگاه بین‌المللی جان اف.کندی نیویورک، احتمالا در یک فرودگاه نظامی در نیوجرسی یا فرودگاه نیوآرک فرود خواهد آمد.

منابع امنیتی اسرائیلی دلیل این تصمیم را مشکلات هماهنگی با مقام‌های آمریکایی و نگرانی از احتمال صدور دستور برای برخاستن هواپیما از سوی زهران ممدانی، شهردار نیویورک عنوان کرده‌اند. با این حال، خود ممدانی پیشتر تصریح کرده است که اختیار قانونی برای اجرای حکم بازداشت نتانیاهو را ندارد و این اختیار در دست دولت فدرال آمریکا است.یدیعوت آحارونوت همچنین اعلام کرد که نتانیاهو به دلیل نگرانی از برگزاری اعتراضات ضداسرائیلی، اقامت خود در نیویورک را کاهش داده و سفر برنامه‌ریزی‌شده به تگزاس برای دیدار با ایلان ماسک را نیز لغو کرده است.

بر اساس این گزارش، محور اصلی سخنرانی نتانیاهو آنچه تهدیدهای مربوط به ایران خوانده شده خواهد بود و این سخنرانی با هدف اثرگذاری بر افکار عمومی آمریکا نیز برنامه‌ریزی شده است. این روزنامه همچنین پیش‌بینی کرده است که نمایندگان برخی کشورها در جریان سخنرانی نتانیاهو دست به اعتراض بزنند یا سالن مجمع عمومی را ترک کنند؛ اقدامی که به گفته این رسانه در سخنرانی سال گذشته نتانیاهو نیز رخ داده بود.

در همین حال، یدیعوت آحارونوت گزارش داده است که احتمال دیدار نتانیاهو با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در جریان این سفر وجود ندارد. زهران ممدانی در ماه ژوئیه گفته بود که شهردار نیویورک اختیار قانونی برای اجرای حکم بازداشت صادرشده از سوی دیوان کیفری بین‌المللی علیه نتانیاهو را ندارد و این در اختیار دولت فدرال آمریکا است. دیوان کیفری بین‌المللی در نوامبر ۲۰۲۴ حکم بازداشت نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر جنگ پیشین اسرائیل را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه صادر کرده بود.

آمریکا، تامین‌کننده امنیت جنایتکاران جنگی

روزنامه گاردین انگلیس، چندی پیش در مطلبی نوشت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا با تحریم مقام‌های دیوان کیفری بین‌المللی، تامین امنیت برای جنایتکاران جنگی را در دستور کار قرار می‌دهد. این روزنامه در گزارشی به قلم کنت راث، پژوهشگر ارشد دانشگاه ییل و مدیر اجرایی سابق دیده‌بان حقوق بشر با اشاره به اقدام ترامپ در تحریم دو مقام ارشد دیگر دیوان کیفری بین‌المللی نوشت: دولت آمریکا گام دیگری در جنگ صلیبی خود علیه این دیوان برداشته است. به نوشته این روزنامه انگلیسی، افزایش تعداد قضات تحریم شده دیوان که اکنون به ۱۳ نفر رسیده است، ماهیت غیرقانونی تلاش‌های دولت آمریکا را تغییر نمی‌دهد. گاردین افزود: ترامپ و نوچه او مارک روبیو، وزیر خارجه آمریکا می‌خواهند جهان را به مکانی امن برای جنایتکاران جنگی آمریکا و رژیم اسرائیل تبدیل کنند اما هیچ‌کس نباید به آنها اجازه چنین اقدامی را بدهد.

آخرین قربانیان انتقام‌جویی ترامپ، رئیس دیوان کیفری بین‌المللی، توموکو آکانه، قاضی ارشد آن از کشور ژاپن و عبدالله سیه از سنگال، وکیل ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی هستند که به نظر می‌رسد به دلیل نقشی که آنها در پیشبرد پیگرد قانونی مقامات رژیم اسرائیل داشته‌اند، انجام شده است. با این حال، قربانیان واقعی این تصمیمات و انتقام‌جویی‌های ترامپ، این افراد خاص نیستند، بلکه مردم در سراسر جهان هستند که به دادگاه به عنوان یکی از معدود راه‌های چاره علیه سیاستمدارانی بی‌وجدان که مرتکب جنایات گسترده مانند جنگیدن با هدف قرار دادن غیرنظامیان می‌شوند، امید دارند.

این رسانه انگلیسی در بخشی از گزارش خود آورده است: روبیو، وزیر خارجه آمریکا تحریم‌ها را با لفاظی‌های پر زرق و برقی درباره اینکه دیوان کیفری بین‌المللی حاکمیت آمریکا را تهدید می‌کند، جلوه داد. این ادعا تنها در صورتی درست است که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها حق حاکمیتی برای ارتکاب جنایات جنگی در هر کجا که می‌خواهند داشته باشند. در این گزارش آمده است: برای ترامپ، موضوع صلاحیت قضایی دیوان کیفری بین‌المللی، زمانی که از آن برای متهم کردن بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق رژیم اسرائیل، به گرسنگی دادن و محروم کردن عمدی غیرنظامیان فلسطینی در غزه استفاده شد، به مسئله‌ای سمی تبدیل شد.

رژیم اسرائیل عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست، اما فلسطین، جایی که جنایات ادعایی رخ داده است، عضو آن است. بنابر اصل ۷۰ اساسنامه رم، مانع‌تراشی در مسیر عدالت و تلافی‌جویی علیه مقام‌های دیوان، خود یک جرم مستقل محسوب می‌شود و این تحریم‌ها می‌توانند در آینده بستری را برای پیگرد قانونی ترامپ و روبیو فراهم کنند. نویسنده گزارش گاردین، یکی از دلایل انفعال اروپا در مقابل این تصمیمات ترامپ را ترس بانک‌ها به ویژه در هلند مقر دیوان، از انتقام‌جویی ترامپ دانست. از نظر مقام‌های اروپایی مبارزه با نسل‌کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت اهمیت دارد اما اروپایی‌ها تلاش‌های ترامپ برای اجازه به آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها جهت ارتکاب جنایات جنگی را نادیده می‌گیرند!

مصادیق جنایات جنگی نتانیاهو

در خرداد سال ۱۴۰۳ در یک تحول مهم حقوقی، دیوان کیفری بین‌المللی، موسوم به ICC احکام بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر پیشین جنگ این کشور را صادر کرد. این احکام به اتهام ارتکاب جرایم جنگی و نقض حقوق بشر در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه صادر شد. محور اصلی این اتهامات، تجاوز هوایی و عملیات نظامی در نوار غزه است که به گفته منابع بین‌المللی، منجر به تلفات گسترده غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌ها در غزه شده است. این تصمیم نشان‌دهنده تاکید دیوان بر پاسخگویی قضایی حتی برای سردمداران کشورهای غیرعضو اساسنامه رم نظیر رژیم اسرائیل است.

از هفت اکتبر ۲۰۲۳، پس از حمله حماس به صهیونیست‌های متجاوز و اشغالگر، ارتش رژیم صهیونیستی در غزه تجاوزات و عملیات گسترده‌ای آغاز کرد که سازمان‌های حقوق بشری آن را شامل جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت توصیف کرده‌اند. طبق گزارش‌های سازمان ملل، عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، رژیم اسرائیل به سرکردگی نتانیاهو مرتکب نقض‌های سیستماتیک حقوق بین‌الملل بشردوستانه شده است. بیش از ۹۰ درصد جمعیت غزه یعنی حدود دو میلیون نفر آواره شده‌اند، که دیده‌بان حقوق بشر آن را جنایت علیه بشریت می‌داند.

رژیم اسرائیل دسترسی به آب، غذا و سوخت را در غزه قطع کرده، که سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری آن را استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی و جنایت نسل‌کشی می‌دانند. از نوامبر ۲۰۲۳ تا آوریل ۲۰۲۴، شمال غزه بدون آب آشامیدنی ماند و هزاران نفر بر اثر کم‌آبی جانشان را از دست دادند. کمیسیون سازمان ملل با استناد به کنوانسیون ۱۹۴۸ ناظر بر منع نسل‌کشی اعلام کرده رژیم اسرائیل به سرکردگی بنیامین نتانیاهو چهار عمل مجرمانه را در غزه مرتکب شده است: کشتن عمدی ساکنین غزه، آسیب شدید جسمی و روانی به آنها، تحمیل شرایط زندگی نابودکننده و جلوگیری از تولد نسل جدید. اینها همان مصادیق آشکار نسل‌کشی‌اند که حقوق بین‌الملل تعریف کرده و سازمان ملل ناچار به اعتراف به آن شده است. اسناد سازمان ملل نشان می‌دهد غیرنظامیان در غزه آگاهانه توسط رژیم اسرائیل هدف قرار گرفتند. خانه‌ها، مدارس و پناهگاه‌هایی که باید امن باشند، به گورهای دسته‌جمعی تبدیل شدند.

انجمن بین‌المللی پژوهشگران نسل‌کشی که پیشروترین انجمن جهانی در زمینه نسل‌کشی است، اعلام کرده که سیاست‌ها و اقدامات رژیم اسرائیل تحت رهبری بنیامین نتانیاهو در غزه با تعریف قانونی نسل‌کشی که در ماده دوم کنوانسیون ۱۹۴۸ سازمان ملل متحد در مورد پیشگیری و مجازات جرم نسل‌کشی آمده است، مطابقت دارد. در گزارش انجمن مزبور آمده است: از هفت اکتبر ۲۰۲۳، دولت اسرائیل مرتکب جنایات گسترده و سیستماتیک علیه بشریت، جنایات جنگی و نسل‌کشی، از جمله حملات کورکورانه علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی، از قبیل بیمارستان‌ها، منازل مسکونی، ساختمان‌های تجاری و سایر تاسیسات و همچنین شکنجه و محرومیت از غذا و آب، شده است.