علی پاکدامن به مدال برنز دست یافت؛ ۷ مدال برای کاروان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های شمشیربازی بازی های آسیایی و در مرحله نیمه نهایی اسلحه سابر، علی پاکدامن برابر «شن چن پنگ» ۱۵ به ۹ باخت و صاحب مدال برنز مشترک شد.
پاکدامن با شکست ۱۵ به ۷ محمد فتوحی در مرحله یک چهارم به این مرحله از مسابقات راه یافته بود.
پاکدامن و فتوحی هر دو مرحله مقدماتی را با ۴ برد و یک باخت تمام کردند، سپس بعد از استراحت در دور نخست حذفی به ترتیب با غلبخ بر نمایندگان ازبکستان و فیلیپین به مرحله یک چهارم راه یافتند.
پیش از این کاروان ورزش ایران صاحب مدال ۲ طلا و ۳ نقره در کاراته و یک مدال برنز در بسکتبال شده بود. با مدال برنز علی پاکدامن، مجموع مدال های ایران به ۷ مدال رسید.
مدال آوران ایران در این دوره بازی های آسیایی به این شرح هستند:
مدال طلا
* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)
* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)
مدال نقره
* تیم کاتا بانوان
* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)
* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)
مدال برنز
* تیم ملی بسکتبال
* علی پاکدامن
نظر شما