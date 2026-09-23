علی پاکدامن به مدال برنز دست یافت؛ ۷ مدال برای کاروان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های شمشیربازی بازی های آسیایی و در مرحله نیمه نهایی اسلحه سابر، علی پاکدامن برابر «شن چن پنگ» ۱۵ به ۹ باخت و صاحب مدال برنز مشترک شد.

پاکدامن با شکست ۱۵ به ۷ محمد فتوحی در مرحله یک چهارم به این مرحله از مسابقات راه یافته بود.

پاکدامن و فتوحی هر دو مرحله مقدماتی را با ۴ برد و یک باخت تمام کردند، سپس بعد از استراحت در دور نخست حذفی به ترتیب با غلبخ بر نمایندگان ازبکستان و فیلیپین به مرحله یک چهارم راه یافتند.

پیش از این کاروان ورزش ایران صاحب مدال ۲ طلا و ۳ نقره در کاراته و یک مدال برنز در بسکتبال شده بود. با مدال برنز علی پاکدامن، مجموع مدال های ایران به ۷ مدال رسید.

مدال آوران ایران در این دوره بازی های آسیایی به این شرح هستند:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن