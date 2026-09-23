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۱ مهر ۱۴۰۵، ۹:۲۷

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

مدال شمشیربازی ایران در بخش انفرادی قطعی شد

مدال شمشیربازی ایران در بخش انفرادی قطعی شد

علی پاکدامن و محمد فتوحی  به یک چهارم نهایی مسابقات شمشیربازی بازی های اسیایی راه یافتند و در این مرحله رو در روی هم قرار می‌گیرند؛ بدین ترتیب مدال شمشیربازی ایران در این بخش قطعی شده است. 

به گزارش خبرنگار مهر، علی پاکدامن و محمد فتوحی، نمایندگان شمشیربازی ایران در بخش انفرادی مردان، امروز چهارشنبه روی پیست رفتند و کار خودشان را آغاز کردند.

هر دو سابریست کشورمان در گروه‌های 6 نفره حضور داشتند و باید پنج بازی انجام می‌دادند که پاکدامن و فتوحی هر دو با ۴ پیروزی و یک شکست موفق شدند به مرحله حذفی راه پیدا کنند.

در مرحله یک هشتم نهایی علی پاکدامن با برتری ۱۵ بر ۱۳ مقابل سابریست ازبکستانی به یک چهارم نهایی راه یافت.

محمد فتوحی هم با پیرری قاطع ۱۵ به ۷ مقابل شمشیرباز فیلیپینی به جمع ۸ نفر برتر رسید.

با توجه به اینکه پاکدامن و فتوحی در یک چهارم نهایی باید با هم رقابت کنند و قطعا یک نفر به نیمه نهایی می‌رسد، حداقل یک مدال سابر ایران در بازی‌های آسیایی قطعی است.

همچنین علیرضا پورسلمان رئیس فدراسیون شمشیربازی، محسن وحدانی دبیر فدراسیون و رضا شجیع رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی در سالن مسابقات حضور دارند.

کد مطلب 6955901

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