  1. استانها
  2. همدان
۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳

هرگونه اختلاف داخلی زمینه سوء استفاده دشمن را فراهم می‌کند

هرگونه اختلاف داخلی زمینه سوء استفاده دشمن را فراهم می‌کند

همدان-مدیرکل حفظ آثار استان همدان گفت: هرگونه اختلاف و تشتت داخلی بستر سوء استفاده دشمن برای ایجاد شکاف و بی‌ثباتی اجتماعی را فراهم می‌آورد و هوشیاری در این زمینه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ولی بهاریان ظهر چهارشنبه در تجدید میثاق جمعی از کارکنان دادگستری کل استان همدان در باغ موزه دفاع مقدس با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و مقاومت اظهار کرد: در تاریخ ۲ قرن اخیر ایران بخش‌هایی از سرزمین کشور در جریان جنگ‌ها و قراردادهای تحمیلی از میهن جدا شده است اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در جریان هشت سال جنگ تحمیلی خللی بر تمامیت ارضی کشور وارد نشد و حتی یک وجب از خاک میهن اسلامی به دشمن واگذار نشد.

وی با بیان اینکه دشمنان با مشاهده گسترش پیام انقلاب اسلامی در میان ملت‌های مسلمان و نفوذ اندیشه‌های بنیان‌گذار کبیر انقلاب به‌دنبال توقف جریان تثبیت و پیشرفت نظام برآمدند، افزود: در نخستین سال‌های پس از پیروزی انقلاب گروهک‌های ضدانقلابی در مناطق غربی و جنوبی کشور سازماندهی و تجهیز شدند که با ایستادگی مردم و نیروهای مسلح امنیت و تمامیت سرزمینی کشور حفظ شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان همدان با اشاره به آغاز جنگ تحمیلی خاطرنشان کرد: رژیم بعث عراق با پشتیبانی و حمایت‌های گسترده قدرت‌های خارجی با این تصور که در کوتاه‌مدت پیروز میدان خواهد شد به جمهوری اسلامی حمله کرد؛ اما ایستادگی مردم و رشادت نیروهای مسلح محاسبات و تصورات دشمن را باطل کرد.

سردار بهاریان اضافه کرد: پس از پایان جنگ نیز دشمنان با رخنه‌اندازی و حمایت از عناصر وابسته در عملیات مرصاد به‌قصد ضربه زدن به امنیت کشور تحرک‌هایی انجام دادند که این توطئه نیز با مقاومت و بصیرت نیروهای مسلح در اقلیم‌های گوناگون درهم شکست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و گفت: در آغاز این تهاجم شماری از فرماندهان عالی‌رتبه نیروهای مسلح هدف قرار گرفتند و به فیض شهادت نائل شدند اما نیروهای مسلح با هدایت و مدیریت فرماندهی در کوتاه‌ترین زمان بازسازمان‌دهی شده پاسخی سخت و قاطع به تجاوز دشمن دادند و جمهوری اسلامی توانست اهداف غارتگرانه حمله‌کنندگان را ناکام بگذارد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان همدان توکل به پروردگار و امدادهای غیبی را عنصری تعیین‌کننده در ایستادگی ملت ایران دانست و افزود: حماسه طبس و رخدادهای متعدد الهام‌بخش دیگر نمادهایی از امداد الهی در طول تاریخ انقلاب اسلامی است و تدبیر و رهبری امامین انقلاب تقویت بنیه دفاعی و بهره‌مندی از توانمندی‌های داخلی نیز از ستون‌های اصلی توان دفاعی کشور به شمار می‌رود.

وی نقش میدانی جوانان را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: نسل جوان با درک دقیق از اهمیت حراست از امنیت و استقلال کشور داوطلبانه وارد میدان دفاع شدند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فناوری بومی میدان را برای دشمن دشوار و غیرقابل تحمل ساختند.

سردار بهاریان ضمن تاکید بر حفظ انسجام و همدلی میان بخش‌های مختلف نظام و مردم در حل فصل مسائل کشور، بیان کرد: هرگونه اختلاف و تشتت داخلی بستر سو استفاده دشمن برای ایجاد شکاف و بی‌ثباتی اجتماعی را فراهم می‌آورد و هوشیاری در این زمینه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی با اشاره به تحولات منطقه‌ای تصریح کرد: نیروهای جبهه مقاومت در کنار ایران قرار گرفتند و در پاسداشت منافع و ثبات منطقه‌ای نقش موثری ایفا کرده‌اند و منابع فرهنگی، ارزشی و استراتژیک جمهوری اسلامی در جغرافیای منطقه امروز سرمایه‌ایگران‌قدر برای امنیت جمعی به حساب می‌آید.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان همدان در پایان با تاکید بر اولویت بودن روند دیپلماتیک برای حل مسائل اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران به‌دنبال گسترش جنگ نیست و صحنه دیپلماسی را برای احقاق حقوق ملت و رفع ابهامات بین‌المللی دریچه‌ای مفید می‌داند اما نیروهای مسلح با تکیه بر خوداتکایی، ابتکار عمل و فناوری بومی در آمادگی کامل دفاعی قرار دارند و در برابر هرگونه اقدام تجاوزگرانه علیه کشور واکنش قاطع و سخت‌پیش‌دستانه خواهد داشت.

کد مطلب 6956286

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها