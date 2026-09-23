به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ولی بهاریان ظهر چهارشنبه در تجدید میثاق جمعی از کارکنان دادگستری کل استان همدان در باغ موزه دفاع مقدس با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و مقاومت اظهار کرد: در تاریخ ۲ قرن اخیر ایران بخش‌هایی از سرزمین کشور در جریان جنگ‌ها و قراردادهای تحمیلی از میهن جدا شده است اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در جریان هشت سال جنگ تحمیلی خللی بر تمامیت ارضی کشور وارد نشد و حتی یک وجب از خاک میهن اسلامی به دشمن واگذار نشد.

وی با بیان اینکه دشمنان با مشاهده گسترش پیام انقلاب اسلامی در میان ملت‌های مسلمان و نفوذ اندیشه‌های بنیان‌گذار کبیر انقلاب به‌دنبال توقف جریان تثبیت و پیشرفت نظام برآمدند، افزود: در نخستین سال‌های پس از پیروزی انقلاب گروهک‌های ضدانقلابی در مناطق غربی و جنوبی کشور سازماندهی و تجهیز شدند که با ایستادگی مردم و نیروهای مسلح امنیت و تمامیت سرزمینی کشور حفظ شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان همدان با اشاره به آغاز جنگ تحمیلی خاطرنشان کرد: رژیم بعث عراق با پشتیبانی و حمایت‌های گسترده قدرت‌های خارجی با این تصور که در کوتاه‌مدت پیروز میدان خواهد شد به جمهوری اسلامی حمله کرد؛ اما ایستادگی مردم و رشادت نیروهای مسلح محاسبات و تصورات دشمن را باطل کرد.

سردار بهاریان اضافه کرد: پس از پایان جنگ نیز دشمنان با رخنه‌اندازی و حمایت از عناصر وابسته در عملیات مرصاد به‌قصد ضربه زدن به امنیت کشور تحرک‌هایی انجام دادند که این توطئه نیز با مقاومت و بصیرت نیروهای مسلح در اقلیم‌های گوناگون درهم شکست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و گفت: در آغاز این تهاجم شماری از فرماندهان عالی‌رتبه نیروهای مسلح هدف قرار گرفتند و به فیض شهادت نائل شدند اما نیروهای مسلح با هدایت و مدیریت فرماندهی در کوتاه‌ترین زمان بازسازمان‌دهی شده پاسخی سخت و قاطع به تجاوز دشمن دادند و جمهوری اسلامی توانست اهداف غارتگرانه حمله‌کنندگان را ناکام بگذارد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان همدان توکل به پروردگار و امدادهای غیبی را عنصری تعیین‌کننده در ایستادگی ملت ایران دانست و افزود: حماسه طبس و رخدادهای متعدد الهام‌بخش دیگر نمادهایی از امداد الهی در طول تاریخ انقلاب اسلامی است و تدبیر و رهبری امامین انقلاب تقویت بنیه دفاعی و بهره‌مندی از توانمندی‌های داخلی نیز از ستون‌های اصلی توان دفاعی کشور به شمار می‌رود.

وی نقش میدانی جوانان را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: نسل جوان با درک دقیق از اهمیت حراست از امنیت و استقلال کشور داوطلبانه وارد میدان دفاع شدند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فناوری بومی میدان را برای دشمن دشوار و غیرقابل تحمل ساختند.

سردار بهاریان ضمن تاکید بر حفظ انسجام و همدلی میان بخش‌های مختلف نظام و مردم در حل فصل مسائل کشور، بیان کرد: هرگونه اختلاف و تشتت داخلی بستر سو استفاده دشمن برای ایجاد شکاف و بی‌ثباتی اجتماعی را فراهم می‌آورد و هوشیاری در این زمینه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی با اشاره به تحولات منطقه‌ای تصریح کرد: نیروهای جبهه مقاومت در کنار ایران قرار گرفتند و در پاسداشت منافع و ثبات منطقه‌ای نقش موثری ایفا کرده‌اند و منابع فرهنگی، ارزشی و استراتژیک جمهوری اسلامی در جغرافیای منطقه امروز سرمایه‌ایگران‌قدر برای امنیت جمعی به حساب می‌آید.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان همدان در پایان با تاکید بر اولویت بودن روند دیپلماتیک برای حل مسائل اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران به‌دنبال گسترش جنگ نیست و صحنه دیپلماسی را برای احقاق حقوق ملت و رفع ابهامات بین‌المللی دریچه‌ای مفید می‌داند اما نیروهای مسلح با تکیه بر خوداتکایی، ابتکار عمل و فناوری بومی در آمادگی کامل دفاعی قرار دارند و در برابر هرگونه اقدام تجاوزگرانه علیه کشور واکنش قاطع و سخت‌پیش‌دستانه خواهد داشت.