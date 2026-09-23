مدارس موقوفه باید در مسیر دانش و تقوا حرکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدزاده صبح چهارشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی دبیرستان موقوفه عبدالله رضوی میرزای ناظر، با گرامیداشت یاد و نام واقفان و شهدای انقلاب اسلامی، اظهار کرد: موقوفات آموزشی باید علاوه بر دانش و مهارت‌آموزی، زمینه رشد اخلاقی و معنوی دانش‌آموزان را فراهم کنند تا نسل آینده در مسیر دانش، تقوا و تعالی حرکت کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی بیان کرد: مؤمنان واقعی کسانی هستند که به خداوند و پیامبر ایمان دارند و در این ایمان دچار تردید نمی‌شوند و با مال و جان خود در مسیر خداوند تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به اقدام مرحوم عبدالله رضوی میرزای ناظر در وقف دارایی خود، افزود: این واقف خیراندیش در سال ۱۳۴۳ دارایی خود را وقف کرد تا آثار این اقدام خیر برای نسل‌های آینده ماندگار باشد. امروز یاد و نام این واقف و همه خیراندیشانی را که با وقف اموال خود در مسیر خدمت به مردم گام برداشتند، گرامی می‌داریم.

احمدزاده با اشاره به جایگاه شهدا در فرهنگ ایثار و فداکاری، گفت: شهدا نیز با مال و جان خود در راه خدا جهاد کردند و بدون تردید و با ایمان به مسیر خود، همه هستی‌شان را در طبق اخلاص گذاشتند و نام خود را برای همیشه ماندگار کردند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی اظهار کرد: همچنین با گرامیداشت یاد امام خمینی(ره)، رهبر معظم انقلاب و شهدای انقلاب و دفاع مقدس، به شهدای دانش‌آموز مدرسه میناب اشاره کرد و افزود: انقلاب اسلامی ایران، مدیون خون شهداست و باید همیشه یاد آن ها را زنده نگه داشت.

وی ادامه داد: این شهدا می‌توانستند امروز در کنار دیگر دانش‌آموزان و جوانان این سرزمین حضور داشته باشند و در مسیر علم و دانش گام بردارند، اما قربانی جنایت و تجاوز دشمن شدند.

احمدزاده با اشاره به جایگاه مدارس در تربیت نسل آینده بیان کرد: خداوند را شاکریم که این مدرسه علاوه بر دانش و مهارت‌آموزی، در زمینه تربیت اخلاقی و تقوایی دانش‌آموزان نیز گام برمی‌دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با اشاره به ضرورت توجه به ابعاد مختلف رشد دانش‌آموزان اظهار کرد: باید زمینه رشد و تعالی دانش‌آموزان در سه عرصه فراهم شود؛ ارتباط با خالق هستی، ارتباط با همنوعان، هموطنان و خانواده و همچنین ارتباط با خود و تلاش برای خودسازی و توسعه توانمندی‌های فردی.

وی افزود: اگر این سه عرصه مورد توجه قرار گیرد، دانش‌آموزان می‌توانند در مسیر رشد و تعالی قرار گیرند و در آینده به سرمایه‌های علمی، اخلاقی و معنوی کشور تبدیل شوند.

احمدزاده با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب، دفاع مقدس و مدافعان حرم، گفت: هرچه از یاد شهدا سخن می‌گوییم، نام و خاطره آنان دوباره در ذهن و دل ما زنده می‌شود؛ از شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم گرفته تا شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدای والامقام.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با اشاره به آیه «إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا» تصریح کرد: وعده الهی این است که کسانی که خداوند را پروردگار خود می‌دانند و بر این باور استقامت می‌کنند، مورد حمایت و نصرت الهی قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: امروز رزمندگان غیور این سرزمین در نیروهای مختلف نظامی و مردمی در دفاع از کشور و امنیت مردم تلاش می‌کنند و مردم نیز با حضور و حمایت خود نشان داده‌اند که در دفاع از کشور، کیان و ارزش‌های خود ایستادگی می‌کنند.

احمدزاده خاطرنشان کرد: امروز دانش‌آموزانی که وارد سنگر علم و دانش می‌شوند باید با تلاش و کوشش در عرصه‌های علمی، اخلاقی و تقوایی بدرخشند و با پیشرفت خود نشان دهند که آینده این کشور به دست نسلی ساخته خواهد شد که دانش، اخلاق و ایمان را در کنار یکدیگر قرار داده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با گرامیداشت مجدد یاد شهدای دانش‌آموز، به‌ویژه ۱۶۸ شهید مدرسه میناب، گفت: این شهدا می‌توانستند امروز در جشن آغاز سال تحصیلی در کنار خانواده‌های خود حضور داشته باشند، اما جان خود را در راه دفاع از کشور و ارزش‌های این سرزمین تقدیم کردند. وظیفه ماست که یاد و نام آنان را زنده نگه داریم و مسیر علم، اخلاق و خدمت را برای نسل جدید هموار کنیم.