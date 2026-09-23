به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالرحمن چابهاری، ظهر چهارشنبه در دیدار با دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، بر ضرورت توجه جدی به مطالبات مردم و استفاده از ظرفیتهای منطقه آزاد برای رفع مشکلات و کمبودهای زیرساختی این شهرستان تأکید کرد.
امامجمعه اهلسنت چابهار، با تأکید بر ضرورت رفع مشکلات مردم، خواستار برطرف شدن نواقص موجود در مرز ریمدان شد و گفت: تأمین زیرساختهای ضروری از جمله نمازخانه، وضوخانه و سایر امکانات مورد نیاز مردم و مسافران باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: توسعه فعالیتهای اقتصادی و تردد در مرزها زمانی میتواند رضایت مردم را به همراه داشته باشد که زیرساختها و خدمات متناسب با این ظرفیتها نیز فراهم شود.
امامجمعه اهلسنت چابهار همچنین با اشاره به گسترش حاشیهنشینی در این شهر، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از جمعیت به دلیل ظرفیتها و فعالیتهای منطقه آزاد به چابهار مهاجرت کردهاند و ضروری است برای ساماندهی حاشیهنشینی و تأمین خدمات و زیرساختهای مورد نیاز این مناطق، اقدامات جدی و اساسی صورت گیرد.
بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی؛ مطالبهای که نیازمند شتاب بیشتر است
تسریع در تکمیل بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی چابهار از دیگر مطالبات مطرحشده در این دیدار بود؛ پروژهای که تکمیل آن میتواند بخشی از نیازهای درمانی مردم جنوب استان را پاسخ دهد.
مولوی چابهاری با اشاره به نیاز جدی مردم منطقه به خدمات درمانی، خواستار تسریع در روند تکمیل این بیمارستان شد و بر نقش منطقه آزاد چابهار در حمایت و اختصاص منابع مالی برای پیشبرد و اتمام هرچه سریعتر این پروژه تأکید کرد.
وی همچنین بر ضرورت توجه بیشتر مسئولان به مطالبات مردم و استفاده هدفمند از ظرفیتهای منطقه آزاد برای توسعه زیرساختها، ارتقای خدمات عمومی و کاهش مشکلات شهرستان تأکید کرد.
این دیدار در حالی انجام شد که چابهار از ظرفیتهای مهم اقتصادی و ترانزیتی برخوردار است و همزمان، موضوعاتی مانند حاشیهنشینی، کمبود برخی زیرساختهای خدماتی و نیاز به توسعه امکانات درمانی همچنان از مطالبات مطرحشده در این شهرستان به شمار میرود.
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