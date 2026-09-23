آغاز عملیات اجرایی بیش از ۶ هزار کلاس درس در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، منصور بیجار صبح چهارشنبه در آیین نواختن زنگ مهر، ایثار و مقاومت در روستای تاریخی تیس اظهار کرد: سیستان و بلوچستان با نیاز جدی به توسعه فضاهای آموزشی مواجه است و با تأکید رئیسجمهور و تلاش دولت چهاردهم، عملیات اجرایی بیش از ۶ هزار کلاس درس در استان آغاز شده است.
استاندار سیستان و بلوچستان افزود: تاکنون حدود ۲ هزار کلاس درس نیز تکمیل و تحویل شده و این روند با هدف ارتقای زیرساختهای آموزشی و فراهم کردن فرصتهای برابر تحصیلی برای دانشآموزان استان ادامه دارد.
وی با اشاره به آغاز نهضت عدالت آموزشی از چابهار بیان کرد: این طرح با توجه به ظرفیتهای جمعیتی و نیاز استان به توسعه زیرساختهای آموزشی، اهمیت ویژهای برای سیستان و بلوچستان دارد.
سرانه فضای آموزشی در سیستان و بلوچستان حدود چهار مترمربع است
بیجار ادامه داد: سرانه فضای آموزشی در سیستان و بلوچستان حدود چهار مترمربع است، در حالی که متوسط سرانه کشور حدود ۵.۴ مترمربع است؛ بنابراین توسعه فضاهای آموزشی از محورهای مهم برنامه توسعه استان و سرمایهگذاری برای آینده نسل جدید به شمار میرود.
وی گفت: در سند اجرایی توسعه سیستان و بلوچستان نیز تکمیل عملیات احداث کلاسهای پیشبینیشده تا پیش از پایان فعالیت دولت مورد توجه قرار گرفته است تا دانشآموزان استان از فضای آموزشی مناسب و فرصتهای برابر برای تحصیل برخوردار شوند.
استاندار سیستان و بلوچستان تأکید کرد: عدالت آموزشی یکی از پایههای تحقق وفاق است و توسعه فرصتهای برابر آموزشی، بخش مهمی از رویکرد استان برای تحقق توسعه متوازن و ساخت آیندهای بهتر برای نسل جدید است.
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