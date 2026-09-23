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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۹

انتشار جدول اجرای آثار بخش «مسابقه تئاتر صحنه‌ای» جشنواره تئاتر مقاومت

انتشار جدول اجرای آثار بخش «مسابقه تئاتر صحنه‌ای» جشنواره تئاتر مقاومت

جدول زمان‌بندی اجراهای بخش «مسابقه تئاتر صحنه‌ای» بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، جدول زمان‌بندی اجرای آثار راه‌یافته به بخش «مسابقه تئاتر صحنه‌ای» بیستمین دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت اعلام شد و بر این اساس، گروه‌های نمایشی منتخب از تاریخ اول مهر تا پانزدهم آبان‌ در سالن‌ها و تماشاخانه‌های شهرهای مختلف کشور روی صحنه خواهند رفت.

بر اساس جدول منتشرشده، برنامه زمان‌بندی و مکان اجرای آثار این بخش به شرح زیر است:

«نفس‌گیر»، نویسنده و کارگردان: رضا فقیهی، ۱ تا ۱۵ مهر، ساعت ۱۹، تهران، سالن اصلی تئاتر مولوی

«زن، اسب، تفنگ»، نویسنده: مهدی ایروانی، کارگردان: پویان عطایی، ۲ تا ۱۶ مهر، ساعت ۱۹:۳۰، اصفهان، تماشاخانه ماه حوزه هنری

«باقی بقای بالی»، نویسنده و کارگردان: محمدرضا شاه‌مردی، ۴ تا ۱۲ مهر، ساعت ۱۸:۴۵، قم، سالن اصلی تالار فرهنگ و هنر

«زنگ دوم: تاماهوک»، نویسنده: آسیه سلطانی‌نژاد و فرزاد باقری، کارگردان: آسیه سلطانی‌نژاد، ۵ تا ۲۰ مهر، ساعت ۱۷:۳۰، کرمان، سالن تخصصی تئاتر در تالار هنر

«آخرین تاریان»، نویسنده: خسرو امیری، کارگردان: ارمیا رحمانی‌فرد، ۶ تا ۱۵ مهر، ساعت ۱۹، شهرکرد، سالن بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس

«قبولی اسفند»، نویسنده و کارگردان: حسن سبحانی، ۸ تا ۱۹ مهر، ساعت ۱۹:۳۰، میناب، تماشاخانه زنده‌یاد ابراهیم زارعی

«آذروتیر»، نویسنده و کارگردان: مجید کاظم‌زاده مژدهی، ۱۰ تا ۲۲ مهر، ساعت ۱۹، رشت، مجتمع خاتم‌الانبیاء، نگارخانه مارلیک

«تن در تن ایران»، نویسنده و کارگردان: علی پیمان، ۱۰ تا ۲۶ مهر، ساعت ۱۸:۳۰، تهران، سالن اصلی تئاتر مولوی

«ظهور پوتین»، نویسنده و کارگردان: کوروش سلمانی دهبارز، ۱۱ تا ۲۲ مهر، ۲ سانس: ساعت ۱۹ و ۲۱، بندرعباس، پلاتو آفتاب

«اوخان»، نویسنده و کارگردان: مهرداد بخشی، ۱۱ تا ۲۴ مهر، ساعت ۱۸، رشت، تماشاخانه نارون

«فروشی نیست»، نویسنده و کارگردان: ندا قربانیان، ۱۲ تا ۲۷ مهر، ساعت ۱۹، کرج، تئاتر شهر کرج، سالن استاد فتحعلی‌بیگی

«سوم روز»، نویسنده: شهرام پورعسکر و علی عباسیه، کارگردان: حسین کارگر، ۱۵ تا ۲۵ مهر، ساعت ۱۹، بندر ماهشهر، سالن امین کاکولی اداره ارشاد

«سفینه غزل»، نویسنده: خسرو امیری، کارگردان: داود پارسا، ۱۷ تا ۲۷ مهر، ساعت ۱۹، گچساران، سالن شهید مندلی‌زاده

«ضربه آزاد»، نویسنده و کارگردان: مسعود احمدی، ۱۸ مهر تا ۳ آبان، ساعت ۱۹، شیراز، سالن استاد تارخ

«خون به پا خواهد شد»، نویسنده و کارگردان: محمدرضا تفرشی، ۲۱ مهر تا ۶ آبان، ساعت ۱۸، تهران، سالن اصلی تئاتر مولوی

«خیلی وقته منتظرت بودم»، نویسنده: ندا ثابتی، کارگردان: سعید نوروزی، ۲۱ مهر تا ۳۰ آبان، ۲ سانس: ساعت ۱۸ و ۲۱، کرمانشاه، تماشاخانه کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر

«موج آخر»، نویسنده و کارگردان: شهرام سلطانی، ۲۳ مهر تا ۵ آبان، ساعت ۱۸:۳۰، اراک، سالن بلک‌باکس تئاتر شهر

«آخرین تاریان»، نویسنده: خسرو امیری، کارگردان: سعید موذنی، ۱ تا ۱۵ آبان، ساعت ۱۸، اصفهان، تالار هنر

«بی‌نام»، نویسنده: علی میرزاعمادی، کارگردان: ویدا موسوی، ۱ تا ۱۵ آبان، ساعت ۲۰، اصفهان، تماشاخانه ماه حوزه هنری

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظم‌تبار و توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده است و تا پاییز ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6956668

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