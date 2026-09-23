به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، جدول زمانبندی اجرای آثار راهیافته به بخش «مسابقه تئاتر صحنهای» بیستمین دوره جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت اعلام شد و بر این اساس، گروههای نمایشی منتخب از تاریخ اول مهر تا پانزدهم آبان در سالنها و تماشاخانههای شهرهای مختلف کشور روی صحنه خواهند رفت.
بر اساس جدول منتشرشده، برنامه زمانبندی و مکان اجرای آثار این بخش به شرح زیر است:
«نفسگیر»، نویسنده و کارگردان: رضا فقیهی، ۱ تا ۱۵ مهر، ساعت ۱۹، تهران، سالن اصلی تئاتر مولوی
«زن، اسب، تفنگ»، نویسنده: مهدی ایروانی، کارگردان: پویان عطایی، ۲ تا ۱۶ مهر، ساعت ۱۹:۳۰، اصفهان، تماشاخانه ماه حوزه هنری
«باقی بقای بالی»، نویسنده و کارگردان: محمدرضا شاهمردی، ۴ تا ۱۲ مهر، ساعت ۱۸:۴۵، قم، سالن اصلی تالار فرهنگ و هنر
«زنگ دوم: تاماهوک»، نویسنده: آسیه سلطانینژاد و فرزاد باقری، کارگردان: آسیه سلطانینژاد، ۵ تا ۲۰ مهر، ساعت ۱۷:۳۰، کرمان، سالن تخصصی تئاتر در تالار هنر
«آخرین تاریان»، نویسنده: خسرو امیری، کارگردان: ارمیا رحمانیفرد، ۶ تا ۱۵ مهر، ساعت ۱۹، شهرکرد، سالن بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس
«قبولی اسفند»، نویسنده و کارگردان: حسن سبحانی، ۸ تا ۱۹ مهر، ساعت ۱۹:۳۰، میناب، تماشاخانه زندهیاد ابراهیم زارعی
«آذروتیر»، نویسنده و کارگردان: مجید کاظمزاده مژدهی، ۱۰ تا ۲۲ مهر، ساعت ۱۹، رشت، مجتمع خاتمالانبیاء، نگارخانه مارلیک
«تن در تن ایران»، نویسنده و کارگردان: علی پیمان، ۱۰ تا ۲۶ مهر، ساعت ۱۸:۳۰، تهران، سالن اصلی تئاتر مولوی
«ظهور پوتین»، نویسنده و کارگردان: کوروش سلمانی دهبارز، ۱۱ تا ۲۲ مهر، ۲ سانس: ساعت ۱۹ و ۲۱، بندرعباس، پلاتو آفتاب
«اوخان»، نویسنده و کارگردان: مهرداد بخشی، ۱۱ تا ۲۴ مهر، ساعت ۱۸، رشت، تماشاخانه نارون
«فروشی نیست»، نویسنده و کارگردان: ندا قربانیان، ۱۲ تا ۲۷ مهر، ساعت ۱۹، کرج، تئاتر شهر کرج، سالن استاد فتحعلیبیگی
«سوم روز»، نویسنده: شهرام پورعسکر و علی عباسیه، کارگردان: حسین کارگر، ۱۵ تا ۲۵ مهر، ساعت ۱۹، بندر ماهشهر، سالن امین کاکولی اداره ارشاد
«سفینه غزل»، نویسنده: خسرو امیری، کارگردان: داود پارسا، ۱۷ تا ۲۷ مهر، ساعت ۱۹، گچساران، سالن شهید مندلیزاده
«ضربه آزاد»، نویسنده و کارگردان: مسعود احمدی، ۱۸ مهر تا ۳ آبان، ساعت ۱۹، شیراز، سالن استاد تارخ
«خون به پا خواهد شد»، نویسنده و کارگردان: محمدرضا تفرشی، ۲۱ مهر تا ۶ آبان، ساعت ۱۸، تهران، سالن اصلی تئاتر مولوی
«خیلی وقته منتظرت بودم»، نویسنده: ندا ثابتی، کارگردان: سعید نوروزی، ۲۱ مهر تا ۳۰ آبان، ۲ سانس: ساعت ۱۸ و ۲۱، کرمانشاه، تماشاخانه کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر
«موج آخر»، نویسنده و کارگردان: شهرام سلطانی، ۲۳ مهر تا ۵ آبان، ساعت ۱۸:۳۰، اراک، سالن بلکباکس تئاتر شهر
«آخرین تاریان»، نویسنده: خسرو امیری، کارگردان: سعید موذنی، ۱ تا ۱۵ آبان، ساعت ۱۸، اصفهان، تالار هنر
«بینام»، نویسنده: علی میرزاعمادی، کارگردان: ویدا موسوی، ۱ تا ۱۵ آبان، ساعت ۲۰، اصفهان، تماشاخانه ماه حوزه هنری
بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظمتبار و توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده است و تا پاییز ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.
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