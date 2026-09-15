به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بوکس، جلسه هیئت‌ رئیسه فدراسیون بوکس به ریاست سید روح‌الله حسینی رئیس فدراسیون در سالن جلسات این فدراسیون برگزار شد و اعضای هیئت‌ رئیسه در خصوص موضوعات مختلف به بحث و تبادل نظر و اتخاذ تصمیم پرداختند.

یکی از مهم‌ترین مصوبات این جلسه تعیین پاداش مدال ‌آوران بوکس ایران در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ناگویا بود. بر اساس مصوبه هیئت‌ رئیسه به مدال‌ آوران طلا، نقره و برنز این رقابت‌ها به ترتیب یک میلیارد تومان، ۴۰۰ میلیون تومان و ۲۰۰ میلیون تومان پاداش نقدی اهدا خواهد شد.

همچنین سید روح‌الله حسینی رئیس فدراسیون بوکس اعلام کرد در صورت کسب مدال طلای بازی ‌های آسیایی ناگویا از محل حساب شخصی خود یک واحد آپارتمان ۸۰ متری در تهران به مدال‌ آور طلای بوکس ایران اهدا خواهد کرد.

در ادامه این جلسه موضوع پاداش مدال ‌آوران بوکس ایران در رقابت‌های جهانی و آسیایی سال ۱۴۰۵ نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پاداش‌های مربوطه مطابق مصوبات هیئت ‌رئیسه پرداخت شود.

اعضای هیئت‌ رئیسه همچنین در خصوص فعالیت‌ های بوکس حرفه‌ای تصمیم‌ گیری کردند. بر این اساس مسئولان انجمن بوکس حرفه‌ای موظف شدند حداقل یک ماه پیش از اجرای هرگونه برنامه یا فعالیت، موضوع را به فدراسیون اطلاع دهند تا اقدامات و هماهنگی ‌های لازم در هیأت‌ رئیسه انجام شود.

همچنین هیئت‌ رئیسه فدراسیون اعلام کرد فعالیت‌ های محمدلو در حوزه بوکس حرفه‌ای غیرقانونی بوده و مدارک صادر شده از سوی وی فاقد وجاهت قانونی و اعتبار است.

ضمن اینکه در این جلسه مصوب شد، مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون بوکس نیز ۲۵ آبان سال جاری در تهران برگزار شود.

در پایان جلسه خانی به عنوان عضو جدید هیأت‌ رئیسه فدراسیون بوکس و نماینده بخش دانشجویی معرفی شد.

در این نشست محمدرضا غلامزاده دبیرکل فدراسیون گلبو جانپور خزانه‌ دار و حسین رحمتی، احمد میرزایی و شاه‌ حسینی و اعضای افتخاری هیأت‌ رئیسه نیز حضور داشتند.