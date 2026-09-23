به گزارش خبرنگار مهر، علیمحمد نائینیان، ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آیین بازگشایی سال تحصیلی جدید امروز چهارشنبه اول مهرماه در مدرسه هیئت امنایی رشد شهرستان ورامین برگزار شد.
وی افزود: تلاش شده است کلاسهای درس و فضای مدارس به گونهای آماده شود که دانشآموزان پس از چند ماه دوری از آموزش حضوری، با نشاط و انگیزه بیشتری به مدرسه بازگردند و آموزش خود را دنبال کنند.
مدیر آموزش و پرورش ورامین ادامه داد: همزمان با آغاز سال تحصیلی، «زنگ ایثار» نیز به مناسبت هفته دفاع مقدس به صدا درآمد و یاد و خاطره امام راحل، شهدا و بهویژه شهدای دانشآموز کشور و شهرستان ورامین گرامی داشته شد.
نائینیان با اشاره به ضرورت تبیین ارزشهای دفاع مقدس برای نسل دانشآموز گفت: تلاش میکنیم آموزههای ارزشمند رهبر معظم انقلاب را برای دانشآموزان تبیین کنیم و این رهنمودها را در مسیر تعلیم و تربیت مورد توجه قرار دهیم.
وی در پایان از اصحاب رسانه و خبرنگاران شهرستان ورامین برای همراهی و انعکاس اخبار آموزش و پرورش قدردانی کرد.
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