حرکت مدارس استان سمنان به سمت برق خورشیدی؛ ۳۶ کیلووات وارد مدار شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی بعد از ظهر چهارشنبه در آیین بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی آموزشگاه غیردولتی نامدار در سمنان، اظهار کرد: این طرح یکی از اقدامات مهم استان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر آموزشی است که با مشارکت آموزش و پرورش، بخش خصوصی و دستگاه‌های مرتبط در مدت تابستان اجرا و به بهره‌برداری رسید.

وی با اشاره به برنامه استان برای توسعه انرژی خورشیدی در مدارس افزود: تاکنون ۵۲ فضای آموزشی برای استفاده از انرژی خورشیدی آماده شده و تجهیزات ۹۲ پروژه دیگر نیز خریداری و در حال نصب است؛ همچنین استان سمنان در بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش آموزش و پرورش رتبه نخست کشور را دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه ایده اجرای نیروگاه آموزشگاه نامدار از اواخر سال تحصیلی گذشته شکل گرفت، یادآور شد: هدف این بود که مدرسه در شرایط ناترازی برق و احتمال تعطیلی ناشی از محدودیت انرژی نیز بتواند به فعالیت خود ادامه دهد و این طرح با همراهی بخش خصوصی در تابستان به مرحله اجرا رسید.

شریفی درباره مشخصات نیروگاه خورشیدی نامدار بیان کرد: این نیروگاه در مجموع دارای ۱۲ فاز مستقل و ظرفیت حدود ۷۲ کیلووات است که در مرحله نخست، ۶ فاز با ظرفیت ۳۶ کیلووات وارد مدار شد و ۶ فاز دیگر نیز از نظر تجهیزات و عملیات اجرایی تکمیل و آماده بهره‌برداری است. در این نیروگاه از ۷۲ پنل خورشیدی استفاده شده است.

وی استفاده از انرژی خورشیدی را اقدامی برای تأمین برق پایدار، کاهش وابستگی مدارس به شبکه و توسعه انرژی پاک دانست و با قدردانی از مؤسسان و خیران مدارس غیردولتی توضیح داد: مدارس غیردولتی از شرکای آموزش و پرورش در مسیر تعلیم و تربیت هستند و مشارکت آنان در اجرای طرح‌های زیرساختی می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات آموزشی کمک کند.