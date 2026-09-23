به گزارش خبرگزاری مهر،حجت‌اله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به عملکرد بازار سرمایه پس از بازگشایی از ۲۹ اردیبهشت‌ تاکنون، گفت: ارکان بازار سرمایه به‌دنبال تجدید ساختار در بعضی زمینه‌ها هستند. مطالعه برای تجدید ساختار در حوزه صندوق‌ها در حال انجام است. قصد داریم در بعضی از ساختارها تغییراتی به‌نفع بازار، نقدشوندگی و روانی معاملات رقم بخورد.

بر اساس اعلام سازمان بورس، صیدی افزود: الحمدالله بازار سرمایه ایران از نظر بازده بازار، بالندگی بازار، آرامش حاکم در بازار و تعادلی که در بازار حاکم است؛ سال خوبی را پشت سر می‌گذارد.

او ادامه داد: در دوران پس از بازگشایی بازار سهام در اواخر اردیبهشت‌، تلاش همه فعالان موجب شد بازار خوبی رقم خورد. در این دوره با صبر و متانت و آرامش، هم حجم معاملات، هم تعداد معاملات و همین‌طور تعداد فعالان بازار افزایش پیدا کرد.

حرکت به سمت شفافیت و کارایی بیش‌تر

صیدی با اشاره به فلسفه برگزاری آیین نواختن زنگ بورس‌ها در بازارهای سرمایه دنیا گفت: آیین نواختن زنگ بورس‌ها که در دنیا، به‌ویژه در بورس‌های بزرگ، رواج دارد، این یک مراسم نمادین است، نمادی از حرکت، حرکت به سمت شفافیت و کارایی بیش‌تر در بازار.

او با اشاره به این‌که ارتقای سطح کارایی و شفافیت، لازمه بازار است، توضیح داد: در دوره اخیر اتفاق‌هایی در بازار رخ داده، هم ریزساختارها و هم نحوه گزارش‌گری و مقررات و ضوابط به گونه‌ای تغییر کرده که میزان شفافیت را ارتقا داده، شفافیتی که در نهایت به تقویت اعتماد می‌انجامد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، دومین مولفه مرتبط با موضوع حرکت را حرکت به سمت تشکیل سرمایه بیش‌تر عنوان کرد و گفت: هنر ما در بازار سرمایه این است که بتوانیم دست به دست هم بدهیم تا در کشور تشکیل سرمایه با سرعت و عمق بیش‌تری رخ بدهد تا شاهد رشد مطلوب در اقتصاد باشیم.

او ادامه داد: متأسفانه آمارها از رشد نامطلوب حکایت می‌کنند. بخشی از آن هم طبیعی است، برای این‌که ما درگیر ۲ جنگ تمام‌عیار بوده‌ایم و هنوز در شرایط جنگی هستیم. طبیعتاً در چنین شرایطی همین که اقتصاد بتواند تاب‌آوری بالای خودش را اثبات کند، خداوند را شکر می‌کنیم که به ما این قوت و توان را داد که بتوانیم تاب‌آوری ایران عزیز را به‌ اثبات برسانیم.

بازار سرمایه؛ محل تأمین سرمایه برای رشد اقتصادی

صیدی تأکید کرد: به هر صورت بازار سرمایه باید بخش واقعی اقتصاد را تأمین مالی کند. بازار سرمایه فقط جای خرید و فروش سهام نیست، بلکه جای تأمین سرمایه برای تحقق رشد اقتصادی و رفاه شهروندان است.

او در ادامه تشریح مفهوم حرکت در بازار سرمایه توضیح داد: در نهایت حرکت بازار سرمایه به سمت بازده مطلوب‌تر اهمیت پیدا می‌کند، نواختن زنگ بورس نمادی از حرکت به سمت بازدهی مطلوب‌تر است، بازدهی که فعالان بازار به دنبال آن هستند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: برای این‌که این ۳ هدف مزبور در بازار سرمایه محقق شود باید همراه با صدای نمادین زنگ بورس در این مسیر قدم‌های بزرگی برداریم.

عملکرد شرکت‌ها در نیمه نخست و چشم‌انداز نیمه دوم سال

صیدی با اشاره به عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس در نیمه نخست سال ادامه داد: شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایه در ۶ ماه گذشته روند به‌نسبت موفقی را طی کردند. حتی شرکت‌هایی که در جنگ خسارت دیده بودند، توانستند با برنامه‌ریزی، بازسازی و بازآفرینی، اعتماد را به سهام‌داران بازگردانند، چنان‌که این شرکت‌ها در حال بازگشتن به همان ظرفیت‌های قبلی هستند. حتی برخی شرکت‌ها از تهدیدها فرصت ساخته‌اند و دنبال نوسازی بعضی از خطوط تولیدشان رفته‌اند و بازسازی با تکنولوژی جدید را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

معاون وزیر اقتصاد مهم‌ترین کاری را که شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس باید انجام دهند، تلاش برای عملکرد بهتر در نیمه دوم سال عنوان کرد و گفت: مهم‌ترین کاری که شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس باید انجام دهند، تلاش برای خلق نیمه دومی بهتر از نیمه نخست سال است. پوشش بودجه و رسیدن به ارقام پیش‌بینی‌ از جمله این تلاش‌ها خواهد بود، در عین حال باید برای اعمال حاکمیت شرکتی قوی‌تر بپردازند، موضوعی که به عملکرد بالاتر و مطلوب‌تر منجر می‌شود. توجه به این ۲ موضوع را از شرکت‌های فعال در بورس و فرابورس انتظار داریم.

نقش نهادهای مالی در حفظ آرامش بازار

صیدی با اشاره به نقش نهادهای مالی گفت: نهادهای مالی مثل همیشه نقش بزرگی در رونق بازار داشته‌اند؛ شرکت‌های کارگزاری، شرکت‌های تأمین سرمایه، سبدگردان‌ها، مشاوران سرمایه‌گذاری، شرکت‌های پردازش اطلاعات، مدیران صندوق‌ها و همه فعالانی که به عنوان سرمایه‌گذاران نهادی فعالیت می‌کنند، در این روند نقش داشته‌اند. نهادهای مالی باید مثل نیمه اول سال، در نیمه دوم سال با مدیریت شرایط، با پرهیز از هیجان و یأس، با آرامش بازار را دنبال کنند، تا شاهد بازاری بالنده باشیم.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به این‌که در ماه‌های گذشته و حتی روزهای اخیر با وجود حتی تنش‌های که به وجود آمد، بازار سرمایه مدیریت شد، توضیح داد: با توجه به شرایط جنگ و مذاکره از یک طرف و فشار حداکثری و محاصره و از طرف دیگر و هم‌چنین روال سنتی بازار در پایان شهریور، طبیعی بود که بازار دچار تلاطم شود، ولی تلاطم توسط کارگزاران، سبدگردان‌ها و مدیران صندوق‌ها و سایر نهادهای مالی خیلی خوب مدیریت شد.

تأکید بر عملکرد بورس کالا و بورس انرژی

او با اشاره به عملکرد بورس کالا و بورس انرژی گفت: بورس کالا خیلی قوی پیش آمده، بورس انرژی هم قدم‌های بزرگی برداشته است؛ امیدوارم در نیمه دوم سال هم شاهد شکوفایی‌ بیش‌تر این ۲ بورس باشیم.

صیدی خطاب به سهام‌داران حقیقی و حقوقی متوسط و کوچک گفت: عزیزانی که به عنوان سهام‌دار حقیقی یا سهام‌داران حقوقی متوسط و کوچک در بازار فعال‌ هستند و روزانه خرید و فروش می‌کنند، باید کمک کنند که بازار با آرامش پیش رود. این دسته از سرمایه‌گذاران هم‌چون گذشته باید با تدبیر و با تحلیل بیش‌تر به خرید و فروش بپردازند تا ان‌شاءالله بازده بالاتری را کسب کنند.

خوش‌بینی به نیمه دوم سال و اصلاح برخی ساختارها

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: امیدواریم که نیمه‌دوم بهتر از نیمه‌اول رقم بخورد. به تحقق این هدف خیلی خوش‌بین هستم زیرا بازار سرمایه بلوغ و عمق خودش را نشان داده است.

او اعلام کرد: ارکان بازار سرمایه به‌دنبال تجدید ساختار در بعضی زمینه‌ها هستند. به‌عنوان نمونه مطالعه برای تجدید ساختار در حوزه صندوق‌ها در حال انجام است.

صیدی توضیح داد: در عین توجه به توسعه بازار صندوق‌ها و معرفی صندوق‌های جدید، قصد داریم در بعضی از ساختارها تغییراتی به‌نفع بازار، نقدشوندگی و روانی معاملات رقم بخورد.

شایان ذکر است آیین نواختن زنگ آغاز معاملات بازار سرمایه در فصل پاییز صبح امروز در محل تالار سعادت‌آباد بورس تهران برگزار شد.