به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم ظهر چهارشنبه با حضور در جمع دانش آموزان یکی از مدارس شاهرود همزمان با نخستین روز از سال تحصیلی جدید در قالب جشن آغاز مدارس با حضور مدیران شهرستان شاهرود و مقارن با پیش از ظهر چهارشنبه اعلام کرد: آموزش و پرورش نهادی انسان ساز و بسیار حائز اهمیت است.

وی آموزش و پرورش را حلقه مهم در زنجیره تقویت هویت ملی و اسلامی دانش آموزان به مثابه آینده سازان ایران اسلامی دانست.

نماینده شاهرود و میامی در مجلس با بیان اینکه معلمان در این بستر، نقش حیاتی و حساسی در تربین نسل آینده ایران اسلامی دارند، ابراز کرد: اتکار به هویت ملی در کنار تقویت باورهای اسلامی و ارزش های انقلابی نسلی حماسه ساز را می سازد.

عجم اتکا به این هویت در کنار باورهای اعتقادی و روحیه جهادی را زمینه ساز تربیت نسلی مقاوم، اهل حماسه سازی، حاضر در میدان و آشنا با ارزش های انقلابی دانست.

وی خواستار تبیین ارزش های اسلامی و انقلابی و ایرانی برای دانش آموزان شد و افزود: معلمان نقش محوری در این جهاد تبیین دارند.

گفتنی است امروز مراسم محوری آغاز سال تحصیلی در شهرستان شاهرود با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.