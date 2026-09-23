به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ابومحمد الجولانی رئیس دولت انتقالی سوریه در سخنانی در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت:سوریه حرکت به سوی بهبود اوضاع و خیزش اقتصادی و انحصار سلاح را آغاز کرده و توانسته است ارتش را یکپارچه کند و اکنون سوریه از شمال تا جنوب، کشوری یکپارچه است. تحریم های لغو شده اند. ما در راستای برقراری پل های شراکت حرکت می کنیم. ابرهای تحریم‌ها با لغو قانون قیصر و خارج شدن سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم، از آسمان سوریه رخت بربسته است.

وی افزود: روند عدالت انتقالی در سوریه آغاز شده است. سوریه امروز در همه زمینه‌ها در حال پیشرفت است.سوریه روند بهبود و احیای خود را آغاز کرده است. سوریه در حال طی کردن روند پیشرفت و توسعه است. دمشق به محل استقرار تقریباً ۶۰ هیئت دیپلماتیک تبدیل شده است. بیش از ۳.۵ میلیون آواره و پناهنده بازگشته‌اند. به تمام جهان ثابت کردیم که امنیت خاورمیانه در سوریه تنیده شده است. تولید در بیش از ۳۰۰۰ خط تولید در سوریه از سر گرفته شده است.

الجولانی ضمن تاکید بر باطل بودن هر تصمیمی برای ضمیمه کردن جولان اشغالی به رژیم صهیونیستی اعلام کرد: جولان همچنان خاک سوریه باقی خواهد ماند و تمام تصمیمات مربوط به الحاق آن طبق قطعنامه‌های سازمان ملل بی‌اعتبار است. ما به توافق ۱۹۷۴ پایبندیم و خواستار عقب نشینی اسرائیل از اراضی مان هستیم.

وی ضمن اعلام مخالفت با تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای تحمیل طرح‌های خود بر سوریه با توسل به زور، بیان کرد: اسرائیل بی محابا به سوریه تجاوز کرده و قریب به ۵۰۰ حمله هوایی و توپخانه و بیش از ۱۲۰۰ رخنه زمینی انجام داده است. بلندی‌های جولان همچنان قلمرو سوریه باقی خواهد ماند. ما تلاش‌های اسرائیل برای تحمیل سیاست عمل انجام شده را رد می‌کنیم. ما تلاش‌های اسرائیل برای تحمیل سیاست عمل انجام شده در بلندی‌های جولان را رد می‌کنیم.