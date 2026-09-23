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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۶

نوروزی: قانون زکات نیازمند پایش جدی است

نوروزی: قانون زکات نیازمند پایش جدی است

گرگان- نماینده مردم علی‌آبادکتول در مجلس با تأکید بر ضرورت اجرای قانون زکات گفت: پایش و نظارت بر اجرای این قانون باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

به گزارش خبرنگار مهر رحمت‌الله نوروزی ظهر چهارشنبه در همایش استانی زکات در گرگان با قدردانی از حضور مردم در برنامه‌های اجتماعی و ملی اظهار کرد: مردم گلستان با وجود همه شرایط و مشکلات، همواره پای آرمان‌های انقلاب و نظام ایستاده‌اند و حضور مستمر آنان در صحنه، نشان‌دهنده وحدت و انسجام مردم استان است.

وی با اشاره به ظرفیت ائمه جمعه در ترویج فرهنگ زکات افزود: ائمه جمعه می‌توانند نقش مؤثری در تبیین و اجرای این فریضه داشته باشند و لازم است موضوع زکات در خطبه‌ها و برنامه‌های فرهنگی با جدیت بیشتری دنبال شود.

نماینده مردم علی‌آبادکتول در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون زکات ادامه داد: این قانون در سال ۱۳۹۰ ابلاغ شده، اما اجرای دقیق آن نیازمند پایش و پیگیری مستمر است و باید دستگاه‌های اجرایی نیز برای عملیاتی شدن ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون حرکت کنند.

نوروزی همچنین با اشاره به پیگیری‌های مجلس در زمینه تنقیح و پایش قوانین گفت: پیشنهادها و مسائل مرتبط با اجرای قانون زکات باید از سوی دستگاه‌های مسئول و کمیته امداد جمع‌بندی شود تا زمینه اجرای مؤثرتر قانون فراهم شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مطالبات گندم‌کاران اظهار کرد: هنوز بخش قابل توجهی از مطالبات گندم‌کاران پرداخت نشده و این موضوع نیازمند پیگیری جدی است.

نماینده مردم علی‌آبادکتول در مجلس افزود: حدود یک ماه پیش نیز این موضوع با معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح و بر ضرورت پرداخت مطالبات کشاورزان تأکید شد.

نوروزی همچنین با تأکید بر اهمیت وحدت و انسجام در استان گلستان گفت: وحدت میان اقوام و مذاهب، یکی از ظرفیت‌های مهم گلستان برای پیشرفت و اعتلای استان است و باید این سرمایه اجتماعی حفظ و تقویت شود.

وی با قدردانی از نماینده ولی‌فقیه در گلستان، ائمه جمعه، نمایندگان مجلس خبرگان، مسئولان اجرایی و مردم استان خاطرنشان کرد: حفظ انسجام و همدلی میان مردم و مسئولان می‌تواند زمینه عبور از مشکلات و تقویت ظرفیت‌های استان را فراهم کند.

کد مطلب 6956660

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