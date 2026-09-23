نوروزی: قانون زکات نیازمند پایش جدی است

به گزارش خبرنگار مهر رحمت‌الله نوروزی ظهر چهارشنبه در همایش استانی زکات در گرگان با قدردانی از حضور مردم در برنامه‌های اجتماعی و ملی اظهار کرد: مردم گلستان با وجود همه شرایط و مشکلات، همواره پای آرمان‌های انقلاب و نظام ایستاده‌اند و حضور مستمر آنان در صحنه، نشان‌دهنده وحدت و انسجام مردم استان است.

وی با اشاره به ظرفیت ائمه جمعه در ترویج فرهنگ زکات افزود: ائمه جمعه می‌توانند نقش مؤثری در تبیین و اجرای این فریضه داشته باشند و لازم است موضوع زکات در خطبه‌ها و برنامه‌های فرهنگی با جدیت بیشتری دنبال شود.

نماینده مردم علی‌آبادکتول در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون زکات ادامه داد: این قانون در سال ۱۳۹۰ ابلاغ شده، اما اجرای دقیق آن نیازمند پایش و پیگیری مستمر است و باید دستگاه‌های اجرایی نیز برای عملیاتی شدن ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون حرکت کنند.

نوروزی همچنین با اشاره به پیگیری‌های مجلس در زمینه تنقیح و پایش قوانین گفت: پیشنهادها و مسائل مرتبط با اجرای قانون زکات باید از سوی دستگاه‌های مسئول و کمیته امداد جمع‌بندی شود تا زمینه اجرای مؤثرتر قانون فراهم شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مطالبات گندم‌کاران اظهار کرد: هنوز بخش قابل توجهی از مطالبات گندم‌کاران پرداخت نشده و این موضوع نیازمند پیگیری جدی است.

نماینده مردم علی‌آبادکتول در مجلس افزود: حدود یک ماه پیش نیز این موضوع با معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح و بر ضرورت پرداخت مطالبات کشاورزان تأکید شد.

نوروزی همچنین با تأکید بر اهمیت وحدت و انسجام در استان گلستان گفت: وحدت میان اقوام و مذاهب، یکی از ظرفیت‌های مهم گلستان برای پیشرفت و اعتلای استان است و باید این سرمایه اجتماعی حفظ و تقویت شود.

وی با قدردانی از نماینده ولی‌فقیه در گلستان، ائمه جمعه، نمایندگان مجلس خبرگان، مسئولان اجرایی و مردم استان خاطرنشان کرد: حفظ انسجام و همدلی میان مردم و مسئولان می‌تواند زمینه عبور از مشکلات و تقویت ظرفیت‌های استان را فراهم کند.