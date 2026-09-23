به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محسن کازرونی ظهر چهارشنبه در همایش زکات گلستان اظهار کرد: در بسیاری از عبادات، آثار تربیتی و معنوی متوجه شخص انجامدهنده است، اما زکات علاوه بر تربیت انسان، بهصورت مستقیم در زندگی دیگران اثر میگذارد و بخشی از نیازهای جامعه را برطرف میکند.
وی افزود: انسان ممکن است با عبادتهایی مانند نماز و روزه، روح خود را تربیت کند، اما زکات ارتباط مستقیمی با زندگی محرومان دارد؛ زیرا مالی که پرداخت میشود، میتواند به سفره یک خانواده نیازمند برسد، هزینه درمان بیماری را تأمین کند یا بخشی از نیازهای اساسی یک خانواده را برطرف سازد.
زکات؛ مبارزه با طمع و دلبستگی به مال
رئیس هیأت امنای کمیته امداد کشور با اشاره به آثار زکات بر شخصیت انسان گفت: یکی از مشکلات انسان، دلبستگی و طمع نسبت به مال است و زکات بهصورت مستقیم با این نقطه درگیر میشود؛ انسان بخشی از چیزی را که برای به دست آوردنش تلاش کرده، کنار میگذارد و در اختیار فرد نیازمند قرار میدهد.
کازرونی ادامه داد: ممکن است برای یک کشاورز، پرداخت زکات حاصل چند ماه تلاش و زحمت باشد و جدا کردن بخشی از محصول یا ارزش مالی آن آسان نباشد، اما همین بخشش انسان را از وابستگی افراطی به مال جدا میکند.
وی با اشاره به مفهوم انفاق در آموزههای دینی گفت: بخشش واقعی زمانی معنا پیدا میکند که انسان از چیزی که دوست دارد برای کمک به دیگران بگذرد و همین اقدام میتواند درونیترین وابستگیهای انسان به مال را کاهش دهد.
زکات؛ عبادتی با آثار مستقیم اجتماعی
رئیس هیأت امنای کمیته امداد امام خمینی(ره) با تأکید بر آثار اجتماعی زکات گفت: اهمیت این فریضه تنها در پرداخت یک مبلغ مشخص خلاصه نمیشود، بلکه آثار آن در جامعه قابل مشاهده است و میتواند بخشی از مشکلات محرومان را کاهش دهد.
کازرونی با اشاره به فعالیتهای کمیته امداد افزود: تأمین جهیزیه، تهیه لوازمالتحریر، کمک به تأمین مسکن و حمایت از نیازمندان تنها بخشی از اقداماتی است که در مسیر خدمترسانی به جامعه هدف انجام میشود.
وی توانمندسازی را از رویکردهای مهم کمیته امداد دانست و اظهار کرد: فعالیت این نهاد صرفاً پرداخت کمکهای مالی نیست و بخش مهمی از اقدامات آن به توانمندسازی خانوادهها و ایجاد زمینه اشتغال اختصاص دارد تا افراد تحت حمایت بتوانند به استقلال اقتصادی برسند.
بخشش، یکی از پایههای جامعه سالم
رئیس هیأت امنای کمیته امداد کشور با بیان اینکه احسان و دستگیری از نیازمندان باید در جامعه تقویت شود، گفت: جامعهای که افراد آن نسبت به فقر و نیاز دیگران بیتفاوت نباشند، از سرمایه اجتماعی بیشتری برخوردار است و زکات میتواند یکی از ابزارهای مهم برای تقویت این روحیه باشد.
کازرونی با اشاره به نقش پرداختکنندگان زکات در حمایت از محرومان خاطرنشان کرد: وقتی فردی بخشی از دارایی خود را برای رفع نیاز دیگری اختصاص میدهد، نتیجه آن تنها کمک به یک خانواده نیست، بلکه فرهنگ بخشندگی و مسئولیت اجتماعی نیز در جامعه گسترش پیدا میکند.
وی تأکید کرد: اگر فرهنگ زکات بهدرستی تبیین و منابع آن هدفمند در مسیر نیازمندان هزینه شود، این فریضه میتواند بیش از گذشته در کاهش مشکلات محرومان و تقویت فرهنگ احسان و نوعدوستی نقشآفرین باشد.
رئیس هیأت امنای کمیته امداد کشور همچنین با قدردانی از مردم، علما، مسئولان و فعالان حوزه زکات در گلستان گفت: استمرار این حرکت نیازمند همراهی مردم و مجموعههای فرهنگی و اجتماعی است و باید تلاش شود جایگاه واقعی زکات در جامعه بیش از گذشته شناخته شود.
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