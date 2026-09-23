به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی ظهر چهارشنبه در همایش زکات اظهار کرد: زکات در گلستان به دلیل ظرفیتهای کشاورزی و تنوع قومی و فرهنگی استان، جایگاه ویژهای دارد و بسیاری از کشاورزان هنگام برداشت محصول، پیش از آنکه از حاصل دسترنج خود بهرهمند شوند، سهم زکات را برای نیازمندان کنار میگذارند.
وی افزود: این اقدام صرفاً یک کمک مالی نیست، بلکه میتواند اشکی را از چشمی پاک و سفرهای را برای خانوادهای نیازمند رنگینتر کند؛ از همین رو، زکات را باید بخشی از فرهنگ مسئولیتپذیری اجتماعی دانست.
زکات؛ فرهنگی ریشهدار در میان مردم گلستان
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با اشاره به تجربه مدیریتی خود در شهرستانهای کلاله، گنبدکاووس و گرگان اظهار کرد: در زمان برداشت گندم در برخی مناطق، شاهد بودهام که کشاورزان بخشی از محصول خود را از همان ابتدا برای پرداخت زکات جدا میکردند و این رفتار نشاندهنده ریشهدار بودن فرهنگ کمک به نیازمندان در میان مردم استان است.
حمیدی ادامه داد: این فرهنگ که بر پایه آموزههای دینی شکل گرفته، امروز میتواند به تقویت همدلی و کاهش بخشی از مشکلات اقشار نیازمند کمک کند و باید برای استمرار و گسترش آن تلاش شود.
وی همچنین به مشارکت خیران در توسعه زیرساختهای آموزشی اشاره کرد و گفت: در طرح نهضت عدالت آموزشی، سه همت اعتبار هزینه شده که ۶۲۰ میلیارد تومان آن از محل کمکهای خیران تأمین شده است و بخشی از این مشارکتها نیز به فرهنگ زکات و نوعدوستی مردم بازمیگردد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با قدردانی از پرداختکنندگان و عاملان جمعآوری زکات، ائمه جمعه و فرمانداران استان گفت: تقویت این فرهنگ نیازمند همراهی مجموعههای مختلف و استمرار مشارکت مردم است.
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