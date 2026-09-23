به گزارش خبرنگار مهر، عیسی بابائی ظهر چهارشنبه در همایش زکات اظهار کرد: گلستان با وجود مشکلات معیشتی و اقتصادی بخشی از مردم، در سال‌های اخیر با همراهی مردم، ائمه جمعه، مبلغان و عاملان زکات، عملکرد قابل توجهی در حوزه جمع‌آوری و هزینه‌کرد زکات داشته است.

وی افزود: از مجموع ۱۵۶ میلیارد تومان زکات جمع‌آوری‌شده در ۶ ماهه امسال، حدود ۷۰ درصد در بخش‌هایی مانند تأمین جهیزیه، درمان، بسته‌های حمایتی و لوازم‌التحریر نیازمندان هزینه شده است.

مدیرکل کمیته امداد گلستان ادامه داد: از این میزان، ۱۳ میلیارد تومان به حساب کمیته امداد واریز شده که پنج میلیارد تومان آن برای حمایت از بیماران صعب‌العلاج و هشت میلیارد تومان برای تأمین لوازم‌التحریر اختصاص یافته است.

بابائی با اشاره به تأمین اقلام آموزشی برای دانش‌آموزان نیازمند گفت: از محل منابع زکات، هشت هزار بسته لوازم‌التحریر تهیه و برای توزیع میان جامعه هدف آماده شده است.

زکات در مسیر طرح‌های عام‌المنفعه

وی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از زکات جمع‌آوری‌شده در روستاها نیز با تشخیص شوراهای زکات همان مناطق و بر اساس نیازهای محلی، در طرح‌های عام‌المنفعه یا حمایت از نیازمندان هزینه شده است.

مدیرکل کمیته امداد گلستان با تأکید بر ظرفیت استان برای توسعه فرهنگ زکات گفت: با تداوم همراهی مردم، علما، ائمه جمعه، دستگاه‌های اجرایی و عاملان زکات، می‌توان نقش این فریضه را در حمایت از اقشار محروم و اجرای طرح‌های اجتماعی و عام‌المنفعه پررنگ‌تر کرد.