کشف ۲.۷ تن مواد غذایی غیرمجاز در انبار قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی‌اصغر جمالی اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قزوین با اشراف اطلاعاتی از دپوی مقادیر قابل توجهی اقلام غذایی فاقد مجوز در یک انبار در شهر قزوین مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی با همراهی کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت در بازرسی از این انبار، ۲ تن و ۷۰۶ کیلوگرم انواع مواد غذایی را کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین بیان کرد: اقلام کشف‌شده شامل یک هزار و ۶۰۵ کیلوگرم روغن خوراکی، ۷۵۵ کیلوگرم رب گوجه‌فرنگی، ۸۷ کیلوگرم چای و ۲۵۹ کیلوگرم قند است که در سامانه جامع انبارها ثبت نشده بودند.

جمالی ارزش اقلام کشف‌شده را بنا بر نظر کارشناسان ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه یک نفر به عنوان متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.