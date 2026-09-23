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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۴

کشف ۲.۷ تن مواد غذایی غیرمجاز در انبار قزوین

کشف ۲.۷ تن مواد غذایی غیرمجاز در انبار قزوین

قزوین- جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف ۲ تن و ۷۰۶ کیلوگرم انواع مواد غذایی فاقد مجوز از یک انبار غیرمجاز در شهر قزوین به ارزش ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی‌اصغر جمالی اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قزوین با اشراف اطلاعاتی از دپوی مقادیر قابل توجهی اقلام غذایی فاقد مجوز در یک انبار در شهر قزوین مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی با همراهی کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت در بازرسی از این انبار، ۲ تن و ۷۰۶ کیلوگرم انواع مواد غذایی را کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین بیان کرد: اقلام کشف‌شده شامل یک هزار و ۶۰۵ کیلوگرم روغن خوراکی، ۷۵۵ کیلوگرم رب گوجه‌فرنگی، ۸۷ کیلوگرم چای و ۲۵۹ کیلوگرم قند است که در سامانه جامع انبارها ثبت نشده بودند.

جمالی ارزش اقلام کشف‌شده را بنا بر نظر کارشناسان ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه یک نفر به عنوان متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6956681

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