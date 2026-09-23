فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات ایران، عصر چهارشنبه در این مراسم با قدردانی از تلاش‌های سرهنگ دوم محسن منفردیان و کارکنان یگان حفاظت منابع آبزیان استان بوشهر اظهار داشت: نیروهای یگان حفاظت منابع آبزیان در خط مقدم حفاظت از ذخایر دریایی و مقابله با تخلفات صیادی قرار دارند و تلاش‌های آنان در حفظ و حراست از منابع آبزی کشور قابل تقدیر است.

سرهنگ شعبانپور با تأکید بر ضرورت حمایت از نیروهای یگان حفاظت افزود: تأمین نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز و توجه به مسائل و مشکلات کارکنان یگان، از موضوعات مهمی است که باید با جدیت دنبال شود تا نیروها بتوانند مأموریت‌های محوله را با توان و انگیزه بیشتری انجام دهند.

شعبانپور تصریح کرد: رفع مشکلات موجود و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای انجام مأموریت‌های حفاظتی، نیازمند همکاری و همراهی مجموعه شیلات، دستگاه‌های انتظامی و دریابانی و سایر نهادهای مرتبط است و مسائل و نیازهای یگان باید در چارچوب ظرفیت‌های موجود پیگیری و برای رفع آنها اقدام شود.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات ایران همچنین بر تقویت تعامل میان یگان حفاظت منابع آبزیان، مرزبانی، فرماندهی انتظامی، جامعه صیادی و دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد و گفت: همکاری و هماهنگی بین‌بخشی، نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات، مقابله با صید غیرمجاز و حفاظت مؤثر از ذخایر آبزی دارد.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت جامعه صیادی در حفاظت از منابع دریایی خاطرنشان کرد: صیادان و تعاونی‌های صیادی می‌توانند در کنار یگان حفاظت، نقش مؤثری در حفظ ذخایر و جلوگیری از تخلفات داشته باشند و ارتباط و تعامل مستمر با جامعه صیادی باید تقویت شود.

در ادامه این مراسم، سرهنگ دوم جواد حیدری به عنوان فرمانده جدید یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر معرفی شد.

همچنین با اهدای لوح تقدیر، از خدمات و زحمات سرهنگ دوم محسن منفردیان در دوران مسئولیت فرماندهی یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر قدردانی به عمل آمد و بر استمرار همکاری و تعامل میان یگان حفاظت منابع آبزیان، مرزبانی، فرماندهی انتظامی، اتحادیه و تعاونی‌های صیادی استان برای حفاظت از منابع آبزی، مقابله با صید غیرمجاز و تأمین امنیت فعالیت‌های صیادی تأکید شد.